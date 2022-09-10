الإمارات تشارك في الاجتماع الـ 24 لوكلاء العدل بدول التعاون

المصدر: (الرياض- وام)

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شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الرابع والعشرين لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد أعماله في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بوفد برئاسة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة العدل بالإنابة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون القانوني المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون، من بينها مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون.

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