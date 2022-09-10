طحنون بن محمد: إليزابيث الثانية قدمت للعالم الكثير من العطاء والعمل

المصدر: (أبوظبي - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين أن الملكة إليزابيث الثانية قدمت للعالم الكثير من العطاء والعمل. وأوضح سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر» أن الراحلة تميزت برؤى متحضرة لمستقبل البشرية. ودون سموه: نشارك العائلة المالكة البريطانية وشعب المملكة المتحدة الأحزان لرحيل الملكة اليزابيث الثانية. لقد قدمت الراحلة للعالم الكثير من العطاء والعمل، كما تميزت برؤى متحضرة لمستقبل البشرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز