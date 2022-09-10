أحمد بن سعيد: شعرنا بحزن عميق لوفاة الملكة

المصدر: (دبي - البيان )

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تقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بأحر التعازي إلى العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. ودوّن سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في «تويتر»: شعرنا بحزن عميق عندما علمنا بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. ونيابة عن الجميع في مجموعة الإمارات ومجتمع الطيران في دبي بأسره، نتقدم بأحر التعازي إلى العائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة.

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