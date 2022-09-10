منصور بن زايد: مثلت طوال فترة حكمها نموذجاً للملكة الحكيمة

المصدر: (دبي - البيان )

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أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة في تغريدة عبر«تويتر»، أن الملكة إليزابيث الثانية مثلت طوال فترة حكمها، نموذجاً للملكة الحكيمة. وتقدم سموه بخالص العزاء إلى أفراد العائلة المالكة، والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث دون سموه: «أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أفراد العائلة المالكة، والشعب البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، كانت جلالتها صديقة للإمارات، ومثلت طوال فترة حكمها، نموذجاً للملكة الحكيمة، المتفانية في خدمة وطنها، وتطوير علاقاته بدول العالم».

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