سلطان بن سليم: كرّست حياتها لخدمة المملكة والحفاظ على كيانها العظيم

المصدر: (دبي - البيان )

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أعرب سلطان أحمد بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته للأسرة الملكية بقصر برمنجهام بعد رحيل الملكة إليزابيث الثانية، ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وتقدم ابن سليم بخالص العزاء للشعب البريطاني الصديق بعد رحيل الملكة إليزابيث، قائلاً: إن التاريخ سيظل شاهداً على قيادة الملكة إليزابيث الثانية أطول حكم ملكي في تاريخ المملكة المتحدة إذ كرست في تلك الفترة حياتها لخدمة المملكة والحفاظ على كيانها العظيم.

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