مشاهير: وداعاً أيقونة الإخلاص والإيجابية

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات مشاهير بريطانيا من مغنين وكتاب وممثلين، إعراباً عن حزنهم لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة خدمة في تاريخ المملكة المتحدة.

وبدوره، أفاد الممثل البريطاني الشهير دانيال كريج، الذي اشتهر بدور جيمس بوند، نقلاً عن شبكة فوكس نيوز الإخبارية قائلاً: «شأن الكثيرين، حزنت بشدة للخبر، وجل تعاطفي مع العائلة المالكة وأولئك الذين أحبتهم وكل من أحبها. لقد رحلت تاركةً إرثاً لا يضاهى، وسيفتقدها العالم بشدة».

أما المغني البريطاني الشهير، إلتون جون، فقد شارك منشوراً مطولاً على حسابه في «إنستغرام»، قائلاً: «كسائر جميع الشعب البريطاني، أشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة الملكة إليزابيث. لطالما كانت الملكة إليزابيث جزءاً كبيراً من حياتي من طفولتي وحتى يومنا هذا، وسأفتقدها بشدة».

كما أعلنت الممثلة الإنجليزية هيلين ميرين عن انضمامها للحداد على ملكة بلادها، موضحةً: «أقف في الحداد مع بلدي لوفاة ملكتنا العظيمة. وكلي فخر بأن أكون من الذين عاصروا العصر الإليزابيثي»، وفقاً لقناة «فوكس نيوز».

وفي سياق متصل، شارك الفنان وكاتب الأغاني الإنجليزي أوزي أوزبورن في حسابه عبر منصة «انستغرام»، منشوراً علق عليه قائلاً: «أقول بقلب يعتصره الحزن؛ إنه لمن المدمر للغاية التفكير في إنجلترا من دون وجود الملكة إليزابيث الثانية».

من جانب آخر، أشارت مؤلفة سلسلة «هاري بوتر»، الكاتبة جيه كيه رولينغ، في حسابها في «تويتر» قائلةً: «لقد أدت واجبها تجاه البلاد حتى ساعات وفاتها الأخيرة، وأصبحت رمزاً وأيقونة الإيجابية الدائمة لبريطانيا في سائر أنحاء العالم. لترقد أخيراً بسلام».

أما المغني البريطاني ميك جاغر، فقد قال عبر حسابه في «إنستغرام»: «أتذكرها شابةً جميلةً، وصولاً لكونها جدة الأمة المحبوبة للغاية. بالغ التعازي للعائلة المالكة».

ونعت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام فقدان الملكة إليزابيث الثانية وكتبت عبر حسابها في تويتر: «سوف نتذكرها لإخلاصها الثابت وخدمتها».

من الجانب الأمريكي، شارك الممثل سلفستر ستالون منشوراً في «إنستغرام»، داعياً بأن ترقد ملكة بريطانيا بسلام، وأن العالم لن يرى مثيلها مجدداً.

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