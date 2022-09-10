«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع هولندا في مجال الطاقة المتجددة

المصدر: دبي - البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور كارل ريختر، القنصل العام للمملكة الهولندية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك في مكتبه بالمقر الرئيسي للهيئة.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير في مستهل الزيارة بالقنصل العام للمملكة الهولندية، مؤكداً حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على توطيد علاقات التعاون وأواصر الصداقة والعمل المشترك مع جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية العاملة في الدولة.

وتطرق معاليه لأهمية التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والشركات والمؤسسات الهولندية من القطاعين العام والخاص وتبادل أفضل الخبرات والتجارب في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.





رؤية

واستعرض معاليه خلال اللقاء برامج وخطط ومشروعات الهيئة الهادفة إلى تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل دبي على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

ومن أهم مشروعاتها لتحقيق ذلك، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد، وفق نظام المنتج المستقل، وبقدرة إنتاجية ستصل إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030.

مشاريع

وأضاف معاليه إن الهيئة أطلقت مبادرات ومشاريع رائدة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة والتي شملت تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة في إمارة دبي كتقنية الألواح الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وتقنية الطاقة المائية المخزنة في مشروع المحطة الكهرومائية في حتا باستخدام الطاقة النظيفة، ومشروع «الهيدروجين الأخضر» الذي دشنته الهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ويعد المشروع التجريبي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يمثل أحد ركائز مستقبل مستدام يعتمد على تسريع الانتقال إلى الحياد الكربوني والوصول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال تطوير قطاع التنقل الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية في مختلف الصناعات.

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