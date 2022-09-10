«غذائي» لـ«بلدية دبي» تفوز بجائزة التميز في الأعمال العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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فازت مبادرة «غذائي» التي أطلقتها بلدية دبي بجائزة التميز في الأعمال العالمية، وذلك عن فئة «الخدمات/المنتجات المبتكرة المقدمة هذا العام».

وتأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي في أنظمتها وخدماتها المتعلقة بمجال سلامة الغذاء، وأتمتتها لتواكب التطور التقني، إلى جانب توفير الوقت والجهد على المتعاملين وضمان تقديم الخدمات في مجال الأغذية وفق أرقى وأفضل المعايير العالمية.

وتعتمد مبادرة «غذائي» على رقمنة وأتمتة عدد من العمليات الأساسية في نظام سلامة الغذاء.

وتستهدف تعزيز سعادة متعاملي قطاع الأغذية من خلال تقديم خدمات متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية بتقديم الخدمة، حيث توفر على المتعامل الوقت والجهد وتقلل تكلفة تقديم الخدمة، إضافة إلى المساهمة في تقليل الأثر البيئي من خلال عدم استخدام الأوراق.

حيث تعتبر أول رحلة تحول رقمي في العالم تقوم بها جهة رقابية في مجال تعزيز سلامة الغذاء، كما أتاحت المبادرة فرصة لتمكين المجتمع من المشاركة الفعالة في تعزيز امتثال المؤسسات الغذائية لمتطلبات السلامة الغذائية، من خلال الاطلاع على تقييم المؤسسات الغذائية والمنتجات الغذائية المسجلة عبر تطبيق بلدية دبي.

وتهدف جائزة التميز في الأعمال العالمية إلى تكريم جهود التميز في الأعمال في مختلف القطاعات، ويأتي فوز بلدية دبي بالجائزة تجسيداً لحرص الدائرة على استدامة تطوير خدماتها وتقديم الأفضل دائماً لأفراد المجتمع، مما ينعكس إيجاباً على تعزيز سعادتهم ورضاهم.

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