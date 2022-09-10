شرطة دبي تعيد طفلاً تاه عن أسرته خلال 40 دقيقة

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أعادت شرطة دبي طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات إلى عائلته بعد فقدانه في منطقة كايت بيتش أثناء تنزه العائلة التي تزور دبي، ولم يستغرق الأمر سوى 40 دقيقة فقط وذلك بفضل وجود عناصر من إدارة الأمن السياحي في المنطقة باستمرار لتقديم المساعدة للسائحين والمقيمين كافة، حيث تبين أن الطفل ابتعد عن أسرته مسافة 3 كيلومترات.

وتفصيلاً أفاد المقدم موسى مبارك مدير إدارة الأمن السياحي بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي بالإنابة، أنه ورد بلاغ من إحدى الأسر الزائرة لدبي أفادوا فيه أنهم فقدوا ابنهم البالغ من العمر 4 سنوات أثناء تنزههم في منطقة كايت بيتش حيث انشغلوا بالتصوير والتسوق، فيما غافلهم الطفل إلى منطقة ألعاب قريبة وظنوا أنه سيبقى فيها، وعندما عادوا لم يجدوه.

وقال المقدم موسى، إن متلقي البلاغ حاول تهدئتهم فيما تم إيصال المعلومات التي أدلوا بها إلى المناوبين من إدارة الأمن السياحي في المنطقة وخلال 40 دقيقة فقط تم العثور على الطفل يلعب بمفرده دون أن يصاب بأي أذى.

وتقدمت الأسرة بالشكر الجزيل لشرطة دبي على جهودهم ومؤازرتهم معنوياً لحين العثور على الطفل، ودعا المقدم موسى مبارك الأسر إلى ضرورة الانتباه على الأطفال تجنباً لوقوع مكروه لهم وحفاظاً على سلامتهم. ونوه المقدم موسى إلى أن دوريات الأمن السياحي تتواجد في كافة شوارع دبي وأن العناصر مدربون ولديهم الخبرة الكافية لتقديم العون والمساعدة لكافة المواطنين والزائرين والمقيمين.

مكانة دبي

أكد المقدم موسى مبارك، أن الجميع يعمل على ترسيخ مكانة دبي وسمعتها بأنها المدينة الآمنة للعيش والزيارة عبر الوجود المستمر بشكل حضاري، وسرعة تقديم المساعدة وتلقي الملاحظات التي قد تواجه البعض والعمل عليها، وكذلك يتم توزيع الهدايا التذكارية على الجمهور ومشاركتهم سعادتهم بالوجود في دبي.

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