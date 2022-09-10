اختتام مؤتمر الإقليم العربي الـ23 للمرشدات

المصدر: أبوظبي - وام

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أعرب المشاركون في مؤتمر الإقليم العربي الـ23 للمرشدات والذي استضافته جمعية مرشدات الإمارات ونظمه الإقليم العربي للمرشدات في ختام أعماله في أبوظبي عن شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» الرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات، لرعاية سموها الكريمة ودعمها اللامحدود للمؤتمر.

وعقدت الجلسات الأخيرة للمؤتمر في فندق إرث أبوظبي بحضور مريم محمد الرميثي نائبة رئيسة جمعية مرشدات الإمارات، وعضوات مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة ليبيا الصبيع رئيسة الإقليم في الدورة السابقة التي انتهت في أبوظبي، ورئيسات وعضوات الدول المشاركة في المؤتمر.

وشهدت الجلسة الأولى للمؤتمر استكمال انتخابات عضوية اللجنة العربية للمرشدات وأسفرت النتائج عن فوز سارة حمود رئيسة للإقليم العربي للمرشدات، والدكتورة أمل المسلماني نائبة للرئيسة، وعضوية كل من أماني الجابري، وغفران بن حامد، ومنى أمين، وريحانة خيثر، والاحتياط الدكتورة ليبيا الصبيع، ومريم عيسى.

وتم في الجلسات الأخيرة للمؤتمر مناقشة عدة موضوعات عن التشبيك والشراكات، وسوق الأفكار، كما تم استعراض مبادرات الجمعية العالمية عبر الدائرة المستديرة الإقليمية، كما شهدت الجلسة تقييم أعمال المؤتمر.

وفي الفترة المسائية تم تنظيم حفل ختامي للمؤتمر إذ تم تكريم الشركاء والداعمين والمنظمين.

وألقت مريم الرميثي نائبة رئيسة جمعية مرشدات الإمارات كلمة أشارت فيها إلى أهمية المؤتمر الذي عقد في الدولة وتحديداً في العاصمة أبوظبي، وقالت: إن المؤتمر مثل فرصة طيبة للقاء وتبادل الآراء، والتشاور في الرؤى والتجارب لكل دولة من دولنا المشاركة في هذا التجمع الإقليمي.

وتقدمت الرميثي باسم المشاركين في المؤتمر بجزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان لراعية المؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي هيأت بدعمها السخي أجمل فرصة للقاء والعمل المشترك بعد انقطاع طويل نتيجة للظروف التي سيطرت على العالم إثر جائحة «كوفيد-19».

كما تقدمت بالشكر إلى الدكتورة ليبيا أحمد الصبيع لما بذلته من جهود، وما قدمته وفريقها من نموذج رائع للعمل العربي المشترك في الفترة السابقة، وهنأت من جانب آخر عضوات اللجنة العربية اللاتي تم انتخابهن لقيادة المرحلة المقبلة من عمل الإقليم.

شكر

قالت جين أوشيرا نائبة رئيس المجلس العالمي بالجمعية العالمية لمرشدات وفتيات الكشافة في كلمتها التي اختتم بها المؤتمر: أود أن أتقدم بشكري العميق لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لما وجدناه من حسن استقبال وكرم ضيافة، ونشكر دولة الإمارات العربية المتحدة على الحرص على سلامتنا بتوفير البيئة والمكان المناسب للاجتماعات، ودعمها الكبير لأعمال المؤتمر الذي كان فرصة جيدة للتشاور والتعاون من أجل مستقبل أفضل للفتيات المرشدات ومعالجة التحديات التي واجهت العمل بعد «كوفيد 19».

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