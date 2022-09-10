1500 طبيب يشاركون في «ميدام» لاستعراض آخر تطورات طب التجميل

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف دبي في الـ 23 من الشهر الجاري مؤتمر «ميدام» أكبر مؤتمر في الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل بحضور 1500 طبيب في الأمراض الجلدية والتجميل.

وبمشاركة أكثر من 214 متحدثاً علمياً من مختلف دول العالم يقدمون 218 محاضرة علمية و46 جلسة نقاشية و13 ندوة و33 ورشة عمل سريرية.

وذلك لإطلاع الأطباء المشاركين على آخر وأحدث المستجدات المتعلقة بطب التجميل، والذي بات يعد واحداً من أكبر القطاعات في الدولة استقطاباً للسياحة العلاجية. ويقام المؤتمر تحت رعاية جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

وقال الدكتور خالد النعيمي رئيس المؤتمر: يعتبر «ميدام» منصة عالمية لتقديم أحدث المستجدات في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل واستعراض التقنيات والخبرات وآخر الابتكارات من جميع أنحاء العالم، من خلال التقاء كبار المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية وطب التجميل مع الأطباء الجدد.

وسيشمل البرنامج العلمي للمؤتمر مزيجاً غنياً من المحاضرات وورش العمل العملية المميزة، لافتاً إلى أن المؤتمر يتيح فرصة كبيرة للمناقشات بين الباحثين والأطباء من جميع أنحاء العالم، لنشر أحدث ما توصل إليه العلماء والمتخصصون في البحوث في مجالات الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والطب التجميلي.





إطلاق

وأضاف الدكتور خالد النعيمي: نظراً لأهمية سوق دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام سيشهد المؤتمر إطلاق العديد من الأدوية والمستحضرات التجميلية والأجهزة الحديثة في علاج الأمراض والعناية بالبشرة.

والتي تطلق للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وأيضاً سيتم تنظيم يوم أكاديمي علمي مخصص لتدريب الأطباء الجدد من قبل كوكبة من العلماء المتميزين المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل.

ومن جانبه قال عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية: إن المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان حريصاً على دعم المؤتمر ليكون منصة عالمية تستقطب المتخصصين في مجال الأمراض الجلدية والتجميل والجمعيات العالمية من كافة أنحاء العالم.

مسابقة

تشجيعاً للبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط، تم عمل مسابقة علمية لتحديد أفضل الأبحاث العلمية في طب الأمراض الجلدية التي تم نشرها في الدوريات والمجلات الطبية العالمية وتصفيتها بواسطة محكميين دوليين ودعوة الفائزين الـ 10 الأوائل لتقديم أبحاثهم في ورشة علمية في البرنامج العلمي.

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