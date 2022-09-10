محمد بن راشد يصدر 13 قراراً شملت الشركات والبيئة والمجتمع والطب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، 13 قراراً لمجلس الوزراء، نشرت جميعها في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وتفصيلاً أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة.

وحدد القرار 5 فحوصات رئيسية يتم إخضاع الوافدين القادمين إلى دولة الإمارات لغرض الإقامة، وهي فحص مرض الإيدز (نقص المناعة المكتسبة) والذي يتم إجراؤه لجميع فئات الوافدين إلى الدولة عند منح الإقامة لأول مرة أو عند تجديدها، ولا تمنح أو تجدد الإقامة للحالات الإيجابية وتعتبر غير لائقة صحياً.

وتشتمل الفحوصات على فحص مرض التهاب الكبد الفيرسي والذي يتم إجراؤه للقادمين الجدد وعند التجديد لفئات مربيات الأطفال وخدم المنازل ومشرفات الحضانة والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية، والعاملين في المرافق الصحية.

ومن الفحوصات فحص الدرن والذي يقتصر على الدرن الرئوي فقط، بالإضافة إلى فحص الجذام والذي سيتم إجراؤه للوافدين الجدد إلى الدولة وعند تجديد الإقامة.

وفحص الحمل، حيث سيتم إخضاع العاملات في المنازل كالخادمات والمربيات والسائقات ومن في حكمهن، لفحص الحمل قبل إصدار شهادة الخلو من الأمراض، وفي حال ثبوت الحمل، يكون لصاحب العمل الخيار في السماح لها بالعمل لديه من عدمه، وذلك بعد إقراره كتابياً بالعلم بنتيجة الفحص.

نقل

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 67 لسنة 2022، بشأن مخالفات أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري ولائحته التنفيذية والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، والذي أرفق به جدول حدد 19 مخالفة تصدر في حقها جزاءات إدارية تتضمن غرامات مالية تتراوح ما بين ألف إلى 10 آلاف درهم بالإضافة إلى إجراءات إدارية تصل إلى تعليق رخصة الشركة التي تقوم بأنشطة نقل بري للأشخاص والبضائع دون الحصول على ترخيص لمدة 3 أشهر.

كما أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2022 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، والذي استبدل في المادة الأولى منه المادة رقم 9 من قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2020 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بنص: ينمح كل من رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية مكافأة شهرية قدرها 10 آلاف درهم عن حضور جلسات اللجنة، ووفقاً لنسبة حضوره خلال الشهر على ألا يقل مبلغ المكافأة الممنوحة له عن 4 آلاف درهم شهرياً.

قرارات

كما تضمنت القرارات التي أصدرها سموه، قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن الإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969 والاتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما في دولة الإمارات.

وقرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2022 في شأن منظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 14 لسنة 2022 بشأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وقرار مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2021 في شأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الطاقة والبنية التحتية.

واشتملت القرارات التي أصدرها سموه قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2022 بشأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة، قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2022 بإصدار لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال المرتكبة خلافاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 79 لسنة 2022 في شأن ضوابط تحفيز الشركات التجارية لمباشرة مسؤوليتها المجتمعية، والقرار رقم 82 لسنة 2022 بشأن استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها، والقرار رقم 83 لسنة 2022 في شأن اللائحة الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات (الرادار)، والقرار رقم 84 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز