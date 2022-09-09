محمد بن زايد يعين 21 وكيل نيابة بينهم 3 إناث

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 8 مراسيم اتحادية بالإضافة إلى مرسوم بقانون إتحادي، تم نشرها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وقد شملت المراسيم تعين سفيرين في كل من جمهورية فنلندا، وجمهورية أفريقيا الوسطي، بالإضافة إلى وزير دولة، ومدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الهيئة الاتحادية للجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومدير عام للأرشيف والمكتبة الوطنية، وتعيين 21 إماراتياً في منصب وكيل نيابة عامة بينهم 3 إناث وانهاء خدمة مدير مجمع كليات التقنية العليا.

وتفصيلاً فقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ.

وبحسب المرسوم فقد تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 5 من القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ، يكون نصها على النحو التالي: استثناء من نص البند1، ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً يرخص بموجبه زراعة وصناعة التبغ ومنتجاته ومشتقاته والصناعات المرتبطة به داخل الدولة.

وذلك بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع وزيري المالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسلطات الاتحادية والمحلية المختصة، ويبين القرار كافة الأحكام والشروط والإجراءات الواجب مراعاتها عند منح الترخيص بالزراعة أو بالتصنيع، بما في ذلك الاشتراطات الصحية ورسوم منح الترخيص وتجديده، والجزاءات الإدارية والمالية المترتبة على مخالفة أحكام ذلك القرار.

ووفقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون فأنه يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 17 أغسطس الماضي.

وكلاء نيابة

وتضمنت المراسيم المنشورة، أصدار صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم الاتحادي رقم 92 لسنة 2022 بتعيين 21 وكيل نيابة عامة إماراتياً وهم: عبد الله محمد عبد الله الحمادي، حميد محمد أحمد النقبي، محمد يوسف محمد الحمادي، محمد عبد الهادي محمد الحمادي، سعيد سيف سعيد الشامسي، سلطان سيف أحمد الكعبي، خليفة جمعة علي البلوشي، عبد الله خليفة جاسم الشامسي، سعيد عبد الله محمد السلامي.

سلطان عبد الله مصبح الطنيجي، نايف سعيد خميس النقبي، احمد علي أحمد المنصوري، شيخة جمعة إبراهيم العتيبي، علياء سعيد خلفان الشامسي، خليفة عبد الرحيم محمد العمودي، محمد سالم محمد النعيمي، فاطمة حمد جروان الشامسي، محمد أحمد حسن المرزوقي، معاذ شامس سعيد الكندي، حمدان فاضل حسين آل علي، خلفان صالح خلفان النقبي.

وبحسب المادة الثانية فأنه "على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره، والمحدد بتاريخ 8 أغسطس 2022.

فخر الوطن

كما أصدر سموه مرسوماً اتحادياً رقم 98 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم مكتب فخر الوطن، نص على أنه يستبدل بنصي المادتين رقمي 1 و 7 من المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 نصين:

المادة 1، ينشأ بموجب هذا المرسوم مكتب اتحادي يسمى "فخر الوطن"، ويتبع مباشرة رئيس الدولة، ويتولى إدارة المكتب مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن 5 بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الدولة بناء على عرض وزير ديوان الرئاسة، ويصدر مجلس الإدارة نظام العمل الخاص به، ولا تكون اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس مجلس الإدارة.

ونصت المادة 7 على أن يكون للمكتب ميزانية مستقلة يتم تمويلها مباشرة من ديوان الرئاسة.

واستبدلت المادة رقم 2 عبارة«رئيس المكتب» بعبارة «مجلس إدارة المكتب» أينما وردت في المرسوم الاتحادي رقم 95 لسنة 2020 المشار إليه والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

وألغت المادة رقم 3 كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره بحسب المادة رقم 5، والذي صدر بتاريخ 17 أغسطس 2022.

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