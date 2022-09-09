شرطة دبي تحقق أمنية طفل بأن يصبح ضابطاً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رغبة عائلة الطفل سالم المهيري، في أن يعايش تجربة أداء مهمة ضابط شرطة لمدة يوم عمل، ووفرت له زي ضابط شرطة، ومكنته من أداء مهام الضابط الميدانية ضمن جولة في الدوريات الرياضية الفارهة.

واصطحبت شرطة دبي الطفل ضمن جولته في الدورية الفارهة إلى مركز الشرطة الذكي «SPS»، وشاهد عروضاً للكلاب البوليسية بالتعاون مع إدارة التفتيش الأمني K9.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تحقيق أمنية الطفل، تأتي ضمن برنامج «إسعاد طفل» الهادف إلى تحقيق أمنية الأطفال في إطار التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تتوانى عن تلبية أو تحقيق الطلبات في إطار رسالتها لنشر السعادة وتعزيز الثقة بالأجهزة الشرطية التي تلعب دوراً اجتماعياً مهماً، إلى جانب دورها في المجال الأمني.

وبدوره، أكد الرائد علي يوسف آل علي، رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن تولي الطفل لمهام ضابط شرطة جاء تحقيقاً لطلب عائلته التي كانت في زيارة إلى إحدى فعاليات القيادة العامة لشرطة دبي، وسألت عن إمكانية تحقيق أمنية لطفلها ضمن برنامج «إسعاد طفل».

وتقدمت عائلة الطفل بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على حرصها على إسعاد طفلها وتحقيق أمنيته.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز