الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55، والمد الثاني عند الساعة 01:00، والجزر الأول عند الساعة 18:53، والثاني عند الساعة 07:48.

وبحر عمان يكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:48، والمد الثاني عند الساعة 19 :10، والجزر الأول عند الساعة 15:56، والجزر الثاني عند الساعة 03:59.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 85 30 دبي 40 30 80 25 الشارقة 41 29 85 25 عجمان 41 30 90 30 أم القيوين 41 29 85 40 رأس الخيمة 38 30 80 25 الفجيرة 36 28 60 40 العين 41 27 60 25 ليوا 43 28 90 25 الرويس 42 27 90 30 السلع 41 28 90 25 دلما 41 31 85 35 طنب الكبرى 38 31 85 35 طنب الصغرى 38 31 85 35 أبو موسى 38 31 80 35.

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