اكتشاف نوع جديد من قشريات المياه العذبة في الإمارات

المصدر: العين - البيان

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نجح فريق من باحثي قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة الإمارات، وبالتعاون مع عدد من الباحثين والمراكز الدولية في روسيا، في الكشف عن نوع غير معروف من فئة قشريات المياه العذبة «ديبلوستراكا» للكائنات الحية المجهرية الدقيقة في مملكة الحيوان لمنطقة شبه الجزيرة العربية ضمن مجموعة الأنواع المشتركة.

وتم نشر الاكتشاف ضمن أرقى المجلات العلمية المحكمة في العالم، بقيادة البروفيسور وليد حمزة، من قسم علوم الحياة في كلية العلوم بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور أليكس كوتوف، والباحثة أنا نرتينا من معهد سيفيرتسوف للإيكولوجيا والتطور في روسيا، والدكتور خالد أميري، مدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، وباحثين من معهد بابانين لبيولوجيا المياه الداخلية في الأكاديمية الروسية للعلوم، وشمة النيادي طالبة الماجستير من قسم علوم الحياة، التي قضت 21 يوماً في المعهد الروسي لإتقان رسوماتها باستخدام كاميرا لوسيدا الأكثر تطوراً على مستوى العالم.

وأوضح الباحث الرئيسي البروفيسور وليد حمزة: إن اكتشاف الأنواع الجديدة التي نمت في أجسام المياه العذبة المؤقتة، سيفتح الباب أمام الكثير من الباحثين لاستكشاف بيئات مختلفة ليس فقط في الدولة، ولكن في شبه الجزيرة العربية، حيث لا يزال لدى هذه المنطقة الكثير لتكتشفه.

وأضاف: تأتي أهمية هذا الاكتشاف العلمي في زيادة أعضاء قائمة التنوع البيولوجي للكائنات الحية خصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة. والتي ترفع من قيمة الحفاظ على النظم البيئية للأراضي الرطبة كمورد حيوي يحافظ على بيئة الأرض والكائنات الحية فيها.

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