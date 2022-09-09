رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس طاجكستان بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمون رئيس جمهورية طاجكستان ، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمون.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،برقية تهنئة مماثلة إلى معالي قاهر رسولزاده - رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان.

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