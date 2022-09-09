الجواز الإماراتي يكتسب نقطة جديدة ويرفع رصيده إلى 175 نقطة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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اكتسب جواز السفر الإماراتي، الذي يعد أقوى جواز سفر في العالم، نقطة جديدة للتأشيرة الحرة، وأضاف دولة جديدة إلى قائمة الدول التي تسمح بعبور أراضيها لحاملي الجواز الإماراتي بدون تأشيرة، ليرتفع رصيده من نقاط التأشيرة الحرة إلى 175 نقطة (119 دولة بدون تأشيرة و56 دولة يمكن الحصول علي تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الإنترنت)، ليتبقى أمامه 23 دولة فقط تحتاج إلى تأشيرة مسبقة.

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية لا يزال الجواز الإماراتي يتصدر منفردا قائمة أقوى جوازات السفر في العالم برصيد 175 نقطة للتأشيرة الحرة، وبفارق 4 نقاط عن المركز الثاني الذي تحتله 10 دول أوروبية بجانب كوريا الجنوبية واليابان، حيث تسمح جوازاتها دخول 171 دولة وهي: السويد، المانيا، فنلدا، لكسمبورج، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النمسا، سويسرا، واليابان وكوريا الجنوبية.

فيما يتربع على المركز الثالث في قائمة أقوى جوازات السفر عالميا 8 جوازات أخرى، وتسمح لحامليها دخول 170 دولة بدون تأشيرة، وهي جوازات كل من: الدنمارك، النرويج، بلجيكا،البرتغال، بولندا، أيرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلاندا، كما يحتل المركز الرابع بدخول 169 دولة بدون تأشيرة جوازات 5 دول، وهي: وجمهورية التشيك، واليونان والمجر، والمملكة المتحدة واستراليا، في الوقت الذي تحتل فيه 5 جوازات أخرى المركز الخامس بدخول 168 دولة بدون تأشيرة وهي:مالطا وسنغافورة وليتوانيا وسلوفاكيا وكندا.

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