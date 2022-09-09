الملك تشارلز الثالث.. وريث العرش منذ 64 عاماً

المصدر: لندن- وكالات

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فور الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز الملك الجديد لبريطانيا في عمر الـ 74 عاماً، بعد أن ظل لنحو 64 عاماً وريثاً للعرش، فقد تم تنصيبه رسمياً ولياً للعهد في يوليو من عام 1958.

ووفق تقرير لـ«سكاي نيوز عربية»، يعتبر الملك تشارلز الثالث من أقدم أولياء العهد في العالم، حيث ولد عام 1948 في قصر باكنغهام في لندن خلال عهد جده الملك جورج السادس، وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب.

تلقى تشارلز تعليمه في مدرستي تشيم وغوردونستون، وهما المدرستان اللتان تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلاً، وحصل على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج، كما أدى تشارلز الخدمة العسكرية في القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

وكان تشارلز قد اخترق التقليد الملكي عندما التحق بالجامعة مباشرة، بدلاً من الالتحاق بالقوات المسلحة البريطانية، ففي أكتوبر عام 1967، تم قبوله في «كلية الثالوث» ضمن جامعة كامبريدج، حيث قرأ علم الإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلم الآثار والتاريخ.

كما التحق بجامعة أبيرستويث، ودرس التاريخ واللغة الويلزيتين لمدة فصل واحد، وفي 23 يونيو عام 1970، تخرج تشارلز في جامعة كامبريدج حاملاً شهادة بكالوريوس في الفنون، وأصبح أول وريث للعرش يحصل على شهادة جامعية، وعام 1975، حاز شهادة «الماستر» في الفنون من جامعة كامبريدج.

وفي عام 1981، تزوج من الأميرة ديانا سبنسر وأنجبا طفلين هما الأمير وليام والأمير هاري، وفي عام 1996، تطلق الزوجان عقب نشر الصحف أنباء عن علاقات للزوجين خارج إطار الزواج.

وتوفيت ديانا جراء حادث سيارة في باريس بعد عام على الطلاق، وفي عام 2005، تزوج تشارلز من كاميلا باركر بولز بعد علاقة طويلة.

يذكر أن تاريخ بريطانيا جاء به ملكان فقط تحت اسم «تشارلز» هما الأول والثاني، اللذان حكما بريطانيا خلال القرن السابع عشر، فقد حصل الملك تشارلز على لقب «الملك تشارلز الثالث» بعدما تولى العرش، فقد سبقه الملك «تشارلز الأول» من عام 1625 إلى عام 1649، بينما أصبح «تشارلز الثاني» ملكاً للبلاد في الفترة من 1660 إلى 1685.

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