اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة تصدر قرارات عدة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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عقدت اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة اجتماعها الرابع من العام الحالي عن طريق الاتصال المرئي برئاسة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء، وعضوية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، وفضيلة الشيخ طالب محمد الشحي نائب رئيس اللجنة، وفضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان البلوشي، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي عضو ومقرر اللجنة.

وأصدرت اللجنة قرارات عدة، وهي اعتماد تصنيف القائمة المحدثة للشركات المساهمة في أسواق الدولة، واعتماد القائمة المحدثة بناءً على المعايير الشرعية لاحتساب زكاة الشركات بما يراعي نية المساهم وطبيعة عمل كل شركة، حيث تم اعتماد التصنيف للقائمة المحدثة بما يشمل 84 شركة مساهمة في سوق أبوظبي المالي و64 شركة مساهمة في سوق دبي المالي و6 شركات في ناسداك دبي.

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