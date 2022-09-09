أحمد جلفار: «دبي للتميز الحكومي» عزز مكانة الإمارة الرائدة

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تأسيس برنامج دبي للتميز الحكومي، والذي جاء انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قبل 25 عاماً، ساهم بشكل ملموس في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي، وتحديد منهجية واضحة لقياس مستوى الأداء ومعايير التغيير، ووضع الخطط التطويرية للخدمات الحكومية على أسس تنافسية، عززت من المكانة الرائدة التي تحتلها الإمارة.

وقال جلفار: «انطلق البرنامج من مبدأ الخروج من نمطية الإجراءات التي يعرف بها العمل الحكومي عالمياً، إلى التنافسية مع أفضل موفري الخدمات في القطاع الخاص، بل والتفوق عليها بسبع نجوم، الأمر الذي انعكس على كافة العاملين في القطاع الحكومي، على مستوى الموظفين والمديرين، وعزز من ثقافة التميز في العمل اليومي». وأضاف: «إن ربع قرن من مراجعة وتطوير معايير التميز، وما تضمّنه ذلك من بناء لقدرات الموظفين وتطوير مهارتهم، وتعاون وثيق بين الجهات الحكومية، وفّر أفضل السبل لاستثمار الخبرات والإنجازات لدى هذه الجهات، وتبني الأنجح والأفضل على صعيد الجودة والمرونة والاستدامة».

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