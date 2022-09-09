محمد بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس المجلس الأوروبي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، في قصر الوطن شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي بدأ زيارة عمل إلى الدولة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الصديقة الأعضاء في الاتحاد وسبل دعم هذه العلاقات في مختلف المجالات.

وتبادل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وشارل ميشال وجهات النظر بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء أهمية استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» خلال عام 2023، إضافة إلى جهودها ودورها الاستباقي في تعزيز حلول الطاقة النظيفة والمستدامة حول العالم لتسريع وتيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، والإسهام في مواجهة تحديات التغير المناخي، بجانب مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 في إطار دعمها جهود العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن.

كما تطرق اللقاء إلى النموذج التنموي والحضاري المتميز الذي تمثله دولة الإمارات في المنطقة، إضافة إلى موقعها الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ـ غير النفطي ـ بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي 51 مليار دولار خلال عام 2021، كما يقيم في الدولة نحو 250 ألفاً من مختلف الجنسيات الأوروبية، ويزور دولة الإمارات سنوياً نحو أربعة ملايين سائح من أوروبا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرين إلى الحرص المتبادل على توسيع آفاقها وتطويرها لما فيه مصلحة شعوبها، وبما يسهم في دعم مسارات التنمية والتعاون، ويحقق السلام والأمن والاستقرار والازدهار الذي تتطلع إليه الشعوب والدول.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

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