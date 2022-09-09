سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس رومانيا

المصدر: (بوخارست - وام)

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قدم سلطان محمد ماجد العلي، أوراق اعتماده إلى كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، سفيراً لدولة الإمارات لدى بلاده، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة بوخارست.

ونقل العلي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إلى يوهانيس وتمنياتهما لرومانيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل الرئيس يوهانيس، السفير خلال لقائهما تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» و تمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا مزيدا من التطور والنماء.

وتمنى يوهانيس لسفير الدولة التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع بين دولة الإمارات ورومانيا، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب العلي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى بوخارست وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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