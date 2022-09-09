سابا لـ« البيان »: أضخم عملية إغاثية نفذتها «العالمية للخدمات الإنسانية»

المصدر: دبي-البيان

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كشف جوسيبي سابا المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لـ«البيان»، أن هذه الجسور الجوية والعمليات الإغاثية التي انطلقت من دبي إلى كل من والسودان وباكستان وليبيا تعتبر من أضخم العمليات الإغاثية التي نفذتها المدينة العالمية في السنوات الأخيرة، استجابة لحالات الطوارئ العالمية، وذلك بالشراكة مع شركائها الدوليين والمحليين من المنظمات الإنسانية والإغاثية الأعضاء في المدينة، وكذا شركات الطيران وخصوصاً طيران الإمارات.

وأضاف سابا، أصبحت مقاربتنا في الاستعداد والاستجابة للطوارئ الإنسانية أكثر استباقية وارتكازاً إلى الحلول، وذلك بتوجيهات ورؤية وتعليمات القيادة الرشيدة. وأوضح سابا أن 18 طائرة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية والطبية واللوجستية المختلفة، غادرت مطار دبي منذ يوم الاثنين الماضي وحتى يوم أمس، متوجهة إلى كل من باكستان والسودان وليبيا، استجابة لحالات الطوارئ التي تعيشها هذه البلاد.



وأكد سابا أن المدينة العالمية مستمرة في عملياتها الإنسانية وفق ما تفرضه الحاجة العالمية للمساعدة والإغاثة.



وكشف أن قيمة المساعدات التي خرجت من المدينة إلى السودان منذ بداية العام، بلغت نحو 5 ملايين دولار أمريكي، وأن المساعدات الطبية استحوذت على أكبر حصة من هذا المبلغ بقرابة مليوني دولار. وأوضح سابا أن أكثر المستفيدين من المساعدات الإغاثية التي خرجت من المدينة اليمن ثم أفغانستان فباكستان، لافتاً إلى أن السودان يأتي ضمن أول 10 دول من حيث الحصول على المساعدات من مخزون المدينة.

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