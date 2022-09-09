18 طائرة غادرت دبي لإغاثة السودان وباكستان وليبيا

المصدر: الخرطوم - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمواصلة الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية المتعددة في أنحاء مختلفة من العالم، شهدت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أضخم عملية إغاثية لها في السنوات الأخيرة، بتسيير 18 طائرة محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى كل من: باكستان والسودان وليبيا لمساعدتها في تجاوز الصعوبات الإنسانية التي تواجهها.

ووقفت «البيان» على تسيير المدينة العالمية للخدمات الإنسانية أول من أمس، طائرة مساعدات إغاثية إلى السودان المتضرر جراء السيول والأمطار للمساعدة في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها جراء ذلك، حيث رافقت الرحلة منذ لحظة إقلاعها من مطار دبي وحتى وصولها مطار الخرطوم.

وغادرت طائرة الشحن، مطار دبي صباح أمس الأول، وعلى متنها مساعدات إغاثية وطبية عاجلة لرفع الضرر عن أكثر من 200 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والسيول التي أودت بحياة 112 شخصاً على الأقل.

وحملت أولى الرحلات المتجهة إلى الخرطوم أكثر من 90 طناً من المساعدات من مخزن اثنين من شركاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وهما: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية.

كما وصلت أمس الخميس طائرة ثانية محملة بمساعدات إضافية ومواد إغاثية إلى السودان وعلى متنها 100 طن قدمها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إضافة إلى رحلات أخرى وصلت إلى باكستان.

خبرة ومكانة

وفي هذا السياق، قال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس اللجنة العليا للإشراف على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية: إن إمارة دبي تعتبر لاعباً دولياً رئيسياً في تقديم المساعدات الإنسانية وتسييرها كما تبين في الاستجابة الأخيرة للأزمات الإنسانية.

وأضاف معاليه: بفضل رؤية وقيادة وسخاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وحكومة دبي، تشغل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية نظراً إلى خبرتها الفريدة ومكانتها كأكبر مركز إنساني في العالم، تدفقاً فعالاً وحيوياً لمواد الإغاثة إلى دول متعددة هذا الأسبوع بالنيابة عن منظمات أممية وهيئات دولية أخرى، وذلك بناءً على عقود من الخبرة ومكانة دبي كمركز لوجستي عالمي.

مساعدات عاجلة

ومن جهته، قال إلير كوشاج، رئيس الأسطول العالمي ومركز الخدمات اللوجستية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في دبي: استجابة للحالة الإنسانية التي تشهدها 6 ولايات في السودان بسبب الأمطار الغزيرة والمستمرة، يرسل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين والنازحين بسبب السيول والفيضانات في السودان، وذلك للمساعدة في التخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضح أن المساعدات المرسلة تشمل بطانيات ومستلزمات النظافة وحافظات ماء قابلة للطي وأدوات المطبخ، وحصائر وأقمشة مشمعة ومواد تنقية المياه، وذلك كدعم لأكثر من 20 ألف شخص.

وأضاف كوشاج، نشكر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على الدعم المستمر للمنظمات الإنسانية من خلال تسهيل وتسريع نقل المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز