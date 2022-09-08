«كهرباء دبي» تعد خبرات وطنية متمكنة بأدوات تصميم المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي بتعزيز التوطين في مختلف قطاعاتها، وتتبنى استراتيجية متكاملة لدعم التوطين وإعداد مواطني الدولة لشغل جميع الوظائف الهندسية والفنية والإدارية في الهيئة، ومواصلة استقطاب الكوادر المواطنة سواء من أصحاب الخبرات أو الخريجين الجدد.

وذلك تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تطوير قدرات الكوادر المواطنة، واستراتيجية الهيئة لإعداد الشباب المواطن لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه، وتوفير وظائف نوعية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإعداد قيادات إماراتية تواكب المتغيرات المتسارعة ومختلف التحديات والفرص العالمية، انسجاماً مع «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

وتوفر الهيئة بيئة إيجابية محفزة على الإبداع والابتكار، ولا تتوانى عن تنمية وتطوير المواهب الوطنية وتدريب موظفي الهيئة من المواطنين وفق أعلى المعايير العالمية حتى يكونوا على اطلاع بأحدث التطورات والتقنيات في مجالات عملهم، بما يعزز مكانة الدولة ودبي كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة وتطوير التقنيات الإحلالية. وتبلغ نسبة التوطين في الهيئة 88.14% في الإدارة العليا.

ويبلغ عدد الموظفين المواطنين في الهيئة 3388 مواطناً ومواطنة في مختلف التخصصات والمستويات الإدارية، من بينهم 1889 موظفاً وموظفة يعملون في تخصصات فنية، ويشمل هذا العدد 587 مهندسة مواطنة، الأمر الذي يدعم جهود تمكين المرأة في الدولة.

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المشاريع والبرامج الرائدة لتمكين الكوادر الوطنية، ومن أبرزها: أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي أطلقت في عام 2013 بالتعاون مع المجلس البريطاني للتكنولوجيا وإدارة الأعمال، بهدف إعداد جيل جديد من المواطنين يعي أهمية العمل المهني ويعزز من جهود الدولة في توطين الوظائف الفنية في قطاعي الطاقة والمياه.

واستقبلت الأكاديمية منذ تأسيسها 502 طالب، كما تخرج منها 288 خريجاً يعملون في قطاع توزيع الطاقة، وقطاع إنتاج الطاقة والمياه، وقطاع نقل الطاقة، وقطاع المياه والهندسة المدنية في الهيئة.

وتركز الأكاديمية على تطوير قدرات الشباب المواطن من خلال توفير التعليم المهني والتدريب الميداني وفق أعلى المستويات، ويتم توظيف الطلاب الذين أتموا دراستهم في الأكاديمية ضمن القطاعات المختلفة في هيئة كهرباء ومياه دبي وفقاً لتخصصاتهم واحتياجات الهيئة.

برامج جديدة

وفي إطار حرصها على تطوير مناهجها بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل، قامت أكاديمية الهيئة بإضافة برنامج إدارة المشاريع المخصص لطلابها المتميزين، لتصبح الأكاديمية بذلك الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم هذا النوع من البرامج.

وتوفر الأكاديمية البرنامج بعد أن أصبحت شريك تدريب معتمد لتدريس إدارة المشاريع وأنشطة الاعتماد لمعهد إدارة المشاريع الأمريكي PMI®- ومقره ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية. ويضاف برنامج إدارة المشاريع إلى منهاج أكاديمية الهيئة الذي يضم أيضاً 3 تخصصات: الهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وهندسة الميكاترونيكس.

تقنيات

وتواصل الهيئة جهودها للاستثمار في الكفاءات المواطنة وتوفير أفضل الفرص التعليمية لهم. وطرحت الهيئة في عام 2019 برنامج الماجستير في أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل بالتعاون مع جامعة بيركلي – كاليفورنيا. وأحرزت الشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي وجامعة كاليفورنيا بيركلي تقدماً ملحوظاً منذ عام 2019، لا سيما في برنامج الماجستير المشترك بين المؤسستين في أنظمة وتقنيات طاقة.

وتخرج من البرنامج 35 موظفاً في الدفعة الأولى عام 2020، ومن الدفعة الثانية أتم 58 طالباً وطالبة المتطلبات الدراسية، إضافة إلى 108 موظفين مسجلين حالياً في الدفعتين الثانية والثالثة من البرنامج. ويواصل الخريجون العمل على مشاريع التخرج بالتعاون مع القطاعات الفنية في الهيئة لتطبيق دراساتهم بشكل عملي على مشاريع تعزز نجاحات الهيئة.

وقد التحق بالدفعة الثالثة 50 طالباً وطالبة وهم على مقاعد الدراسة ومن المتوقع تخرجهم في عام 2023.

وإلى جانب ذلك، أتاحت الهيئة الفرصة لموظفيها المواطنين الالتحاق ببرنامج الماجستير «Micro Masters» في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وذلك في تخصصات: «علوم الإحصاء والبيانات»، و«إدارة سلسلة الإمداد»، و«سياسات البيانات والاقتصاد والتنمية»، وذلك ضمن استراتيجيتها لتطوير قدرات الشباب المواطن ومن منطلق حرصها على التطوير المستمر لمهارات موظفيها وفق أفضل معايير التعليم والتدريب العالمية.

برامج تدريبية قيادية

وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برنامج إعداد القادة الطلائع عام 2007، حيث يخضع المنتسبون إلى برامج تدريبية قيادية تشمل الطلائع، والقيادات النسائية، وقادة المستقبل، بهدف تطويرهم والاستفادة من خبرات الآخرين وتطبيقها في مجال العمل. ومنذ إطلاق برنامج إعداد القادة الطلائع، تم تخريج 192 منتسباً إلى البرنامج. وفي عام 2021 أطلقت الهيئة الدفعة الخامسة من برنامج الطلائع بمشاركة 30 منتسباً من موظفي الهيئة.

مجالات

وأطلقت الهيئة برنامج التبادل المعرفي بالتعاون مع عدد من المؤسسات العالمية، لتدريب الموظفين على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مجالات الطاقة والمياه والتعرف على أحدث التكنولوجيا المستخدمة في المجالات ذات العلاقة.

بعثات

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي بعثات للدراسات العليا للكفاءات الوطنية بهدف تطويرهم أكاديمياً مما ينعكس إيجابياً على بيئة العمل، وتوفر الهيئة المنح وفرص التعلم في الجامعات المرموقة داخل وخارج الدولة في التخصصات الفنية، والنادرة، وذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة.

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