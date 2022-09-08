توصيل خدمات الكهرباء لـ 800 موقع في الشارقة خلال الصيف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد المهندس عبدالرحيم أحمد الزرعوني رئيس قسم الدراسات والتنفيذ بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تمكنت من توصيل خدمات الكهرباء إلى أكثر من 800 موقع خلال أشهر الصيف، ونهدف في نهاية العام إلى توصيل الكهرباء لأكثر من 2000 موقع، مبيناً أن عملية التوصيل تتم بعد إجراءات التفتيش من قبل فنيين مختصين بالتفتيش الميداني للتأكد من مدة مطابقة للمواصفات وللمخططات المعتمدة.

تعديلات

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أن الـ 800 موقع شملت كل أنواع المشاريع، سواء كانت بنية تحتية أو مشاريع سكنية أو مشاريع تنموية، لافتاً إلى أن الربع الثالث من كل عام تكون عملية التوصيل محدودة بسبب التعديلات التي تكون في الشبكة الكهربائية.

ولكن بجهود الفنيين ومختلف الإدارات تم التغلب على تلك التحديات، وأصبحت عملية التوصيل مستمرة طوال العام، كما أن الشبكة الكهربائية للهيئة أضحت أفضل، وهي في عملية تطوير مستمر، ما سهل تنفيذ الأعمال بصورة جيدة.

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