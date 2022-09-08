الإمارات.. طقس الغد صحو ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، و يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 13:28 و المد الثاني عند الساعة 00:11 و الجزر الأول عند الساعة 18:05 و الجزر الثاني عند الساعة 07:15.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 09:08 و المد الثاني عند الساعة51 :20 و الجزر الاول عند الساعة 15:13 و الجزر الثاني عند الساعة 03:15 .

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 31 85 25

دبي 39 31 80 30

الشارقة 40 30 85 30

عجمان 40 31 90 35

أم القيوين 40 30 75 40

رأس الخيمة 38 31 70 30

الفجيرة 36 30 85 45

العين 40 28 50 20

ليوا 43 29 90 20

الرويس 44 30 85 30

السلع 42 27 90 40

دلما 41 32 80 50

طنب الكبرى 37 32 80 65

طنب الصغرى 37 32 80 65

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