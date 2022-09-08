«تريندز» يكرم «البيان» خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لتأسيسه

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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احتفى مركز " تريندز" للبحوث والاستشارات بالذكرى الثامنة لتأسيسه، مستعرضا مراحل الإنجاز، وما حققه من نجاحات بحثية على الصعيدين المحلي والدولي.

جاء خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، وقد تم تكريم صحيفة "البيان" من بين الداعمين والمساهمين الإعلامين والذين لهم بصمة في مسيرة تطور "تريندز"، وتسلم درع التكريم عادل الراشد مدير مكتب أبوظبي، كما كرم خلال الحفل نخبة من الشباب الباحثين والشركاء الاستراتيجيين.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز بأن ما حققه المركز خلال السنوات القليلة الماضية في مجال البحوث جعله يحظى بثقة الداعمين والشركاء، مما كان له بالغ الأثر في معالجة القضايا المحلية والدولية، مشيرا إلى إن تريندز أصدر 618 إصدار بحثي خلال السنوات القليلة الماضية، مما زاد وعزز من قيمته ومساهمته البحثية على الصعيدين المحلي والدولي.

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