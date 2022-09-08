رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس شمال مقدونيا بذكرى استقلال بلاده

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ستيفو بنداروفيسكي رئيس جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفيسكي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ديميتار كوفاتشيفيسكي رئيس وزراء جمهورية شمال مقدونيا.

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