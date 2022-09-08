رئيس الدولة: أتطلع إلى العمل المشترك لتعزيز علاقات البلدين ودعم السلام والازدهار

المصدر: أبوظبي- وام- البيان

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى ليز تراس، بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال سموه عبر «تويتر»: «خالص التهاني لمعالي ليز تراس بتوليها رئاسة الحكومة في المملكة المتحدة الصديقة، متمنياً لها التوفيق في مهامها الجديدة.. وأتطلع إلى العمل المشترك بما يعزز العلاقات الإماراتية- البريطانية ويعود بالخير على بلدينا وشعبينا ويدعم السلام والازدهار في منطقتنا والعالم».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى ليز تراس بهذه المناسبة.

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