«برنامج التميز الحكومي» يحفز ثقافة الجودة والتنافسية العالمية

المصدر: دبي- البيان

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أكد مديرو الدوائر في دبي، النجاحات المتوالية التي حققها برنامج دبي للتميّز الحكومي خلال السنوات الماضية، ودوره الفاعل على مدار 25 عاماً في تعزيز ثقافة الجودة والتميّز، وخلق البيئة التنافسية المحفزة للإبداع والابتكار بمنظومة العمل الحكومي.

وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، تُلخّص طبيعة العمل الحكومي في الإمارة، موضحاً أن التميّز في الأداء الحكومي، ظلّ منذ أيامه الأولى محطّ اهتمام القيادة الرشيدة للإمارة ورعايتها.



وأكّد أن احتفاءنا بالإنجازات اليومية التي تحقّقها دبي، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخدمات المتقدمة التي تتيحها مختلف الجهات الحكومية لجميع المتعاملين، يعكس حقيقة أن منظومة التميّز التي بدأ بناؤها قبل 25 عاماً، قد غدت اليوم أسلوب عمل ممنهج وراسخ لحكومة دبي، تماماً مثلما علّمنا سموّه.



روح الإبداع



وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، أن برنامج دبي للتميز الحكومي، أصبح نموذجاً عالمياً في تطبيق المفاهيم الإدارية الحديثة، وترسيخ ثقافة الأداء المتميز والإنجاز في الدوائر والمؤسسات الحكومية ورفع مستوى الاهتمام بمواردها البشرية، وتشجيع روح الابتكار والإبداع من خلال تحفيز موظفيها وتوفير بيئة العمل الجيدة لهم، وتعزيز العمل بروح الفريق، حيث أثمر ذلك عن ريادة دبي عالميًا في العديد من المجالات.



وقال: عودنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الطموح لا حدود له، وأن قاموسه لا يحتوي على كلمة مستحيل، كما عودنا أن الأهداف والتطلعات تتحقق بفريق العمل، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يرى أن التحديات الاستراتيجية الرئيسة للعقدين القادمين ستتركز على من سيكون بمقدوره أن يذهب أبعد من غيره نحو الارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات، وتطبيق مفاهيم إدارية جديدة و مبتكرة تركز على التنافسية في تقديم الخدمات وتحقيق السعادة للناس، وتشجيع روح الإبداع والابتكار، وإطلاق الملكات والقدرات، وخدمة مجتمع الأعمال، وتوفير ظروف استثمارية متميزة، ودعم القطاع الخاص، وتشجيع العمل الحر.



نجاح باهر



وتقدم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، بأسمى آيات التهاني، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على النجاح الباهر الذي حققه برنامج دبي للتميز الحكومي على مدى 25 عاماً، بفضل الرؤية الاستشرافية لسموه، الذي لا يرضى إلا بالمركز الأول في جميع المجالات».



وقال: «نفخر أن هيئة كهرباء ومياه دبي، حصدت نصيب الأسد في جوائز دبي للتميز الحكومي منذ إطلاقها، حيث نهتدي برؤية قائد مسيرة التميز، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومواصلة مسيرة التميز والريادة في جميع المجالات، وعلى المستويات كافة، وتخطي توقعات متعاملي الهيئة، وجميع المعنيين، وتحقيق سعادتهم».



تفوق وريادة



وقال عوض صغيّر الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بمناسبة الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس برنامج دبي للتميّز الحكومي: إن البرنامج يعكس الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي أراد أن تكون دبي المدينة المتميّزة، والنموذج العالمي المُلهم في الريادة والتفوق والتميّز الحكومي، لافتاً إلى الاهتمام البالغ والمتابعة المستمرة التي يوليها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز قدرتها لتصدّر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات.

وأِشار الكتبي إلى أن المعايير التي طرحها البرنامج، ساهمت في تحقيق أعلى مستويات السعادة والإيجابية وجودة الحياة، حيث قامت هيئة الصحة بدبي، وفقاً لهذه المعايير بتصميم وإدارة وتطوير خدماتها وعملياتها بشكل مبتكر، وجعلت من المتعامل محور التركيز في عملية تصميم الخدمات، ما انعكس على ارتفاع نسبة سعادة المتعاملين على مدى السنوات الماضية، حيث ارتفعت سعادة متعاملي هيئة الصحة بدبي، لتصل إلى 88 % في عام 2021، وبزيادة 35 % عن نتائج السعادة لعام 2004.



تحولات جذرية



وقال المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، إننا نسعد في هذا اليوم، بالاحتفاء باليوبيل الفضي لبرنامج دبي للتميز الحكومي، والذي قدم الكثير من الفوائد والخبرات في مجال دعم العمل الحكومي وتميّزه خلال 25 عاماً.

وقال: لقد تغيّر العمل الحكومي في إمارة دبي بشكل جذري، منذ انطلاق برنامج دبي للتميز الحكومي، وحتى الآن، حيث شهد تحوّلات إيجابية جذرية، غيرت نمط الأداء الحكومي، من النمط الروتيني التقليدي، إلى النمط الحديث والمتطور، بل والمستقبلي المنشود.

وأضاف: وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان البرنامج شاملاً وعميقاً، طال كافة تفاصيل العمل الحكومي وجميع الدوائر، ليكون تأثيره عالمياً، ويحقق المستقبل المستدام، في نفس الوقت.



نقلة نوعية



وأكد سلطان أحمد بن سليّم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على النقلة النوعية التي شهدتها المؤسسات في حكومة دبي، نتيجة لتطبيق معايير التميز التي وضعها برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، على مدى 25 عاماً منذ انطلاقه، مشيداً بالتوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجهوده في جعل دبي أفضل مدينة في العالم، والتي أثمرت عن بلوغ دبي لهذه المكانة البارزة عربياً وعالمياً.



ثقافة التميز



وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: عزّز برنامج دبي للتميز الحكومي على مدار 25 عاماً مضت، من ريادة إمارة دبي، عبر مواكبته التطورات المتلاحقة عالمياً، من خلال أنظمة إدارية فعالة، واستراتيجيات عمل رائدة ومُحدّثة دورياً. ويأتي ذلك، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز مفاهيم الريادة والإبداع، وثقافة التميز في العمل الحكومي، وتطوير أداء وخدمات حكومة دبي، والحفاظ على تنافسية الإمارة عالمياً.



فخر بالإرث



وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بعد مرور 25 عاماً على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج دبي للتميّز الحكومي، نفخر كلنا في دبي بالإرث والصدى الإيجابي الذي أحدثه البرنامج.. لقد أحدث البرنامج تغييراً جذرياً في منظومة العمل الحكومي بمختلف مستوياته، ما نتج عنه جعل دبي أسعد مدينة في المنطقة، ومثالاً يحتذى به، ما انعكس على إسعاد المتعاملين والموظفين.



تجربة فريدة



بدوره، أكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن الإمارات حققت إنجازات عظيمة على مدار الخمس وعشرين سنة الماضية لقد كان الطريق طويلاً ولكن المخرجات تفوق الوصف والتوقعات وذلك بفضل من الله عز وجل والرؤية الحكيمة والمستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن «إقامة دبي» قدمت خدمات ملموسة تدعم مسيرة التميز حيث ساهمت بخلق تجربة فريدة للمتعاملين من خلال تقديم حلول ذكية وخدمات مبتكرة.



نماذج رائدة



وأكدت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لإطلاق «برنامج دبي للتميز الحكومي»، هو نتيجة الرؤية المتفرّدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأصيل ثقافة التميز في العمل الحكومي، مشيرةً إلى أن البرنامج قد سطر على مدار 25 عاماً، قصص نجاح ملهمة في تحقيق التميز الحكومي القائم على الجودة الشاملة، مسهماً في بناء فكر قيادي إيجابي، وتحقيق تطورات استثنائية في مجال التميز المؤسسي، فضلاً عن خلق نماذج حكومية رائدة.



مسيرة حافلة



وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "يتوج برنامج دبي للتميز الحكومي، في ذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، مسيرة حافلة بالنجاح، حققتها دبي على طريق الوصول إلى الريادة العالمية في تطوير العمل الحكومي، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأن تقدم دبي للعالم نموذجاً متقدماً لحكومة المستقبل، تقتدي به كافة الدول والمناطق.



ثقافة الجودة



وقال أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات «أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برنامج دبي للتميز الحكومي قبل 25 عاماً، وشكّل منذ انطلاقه أداةً نوعية في ترسيخ ثقافة الجودة والتميز والإبداع في العمل الحكومي على مستوى إمارة دبي، واضطلع البرنامج بدور بارز في إرساء أسس التميز المؤسسي، وتسخير كافة الموارد المؤسسية، لضمان تحسين كفاءة مخرجات العمل المستمر في الأداء الحكومي.



ممارسات عالمية



وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان، إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاماً على برنامج دبي للتميز الحكومي، الذي أطلقته حكومة دبي، بهدف تطوير العمل الحكومي، والارتقاء به إلى أعلى معايير التميز والممارسات العالمية».



ابتكار مؤسسي



وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، أن برنامج دبي للتميز الحكومي، نجح على مدار 25 عاماً، في تحقيق قفزات رائدة في جودة أداء وممارسات القطاع الحكومي، وذلك بفضل الدعم اللامتناهي من حكومة دبي.



وأضاف: واكب البرنامج خلال ربع قرن، أفضل الممارسات العالمية في مجال الإنجاز والابتكار المؤسسي، ليشكل دافعاً ومحركاً باتجاه تطوير منظومة العمل الحكومي، وصولاً إلى أعلى درجات التميز والإبداع، والتي تم إدراكها فعلياً، من خلال قياس سعادة وتحقيق رضا المتعاملين.



أحمد بن ثاني: تجربة ريادية



أكد اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، أن احتفاء برنامج دبي للتميز الحكومي، باليوبيل الفضي يمثل تجربة ريادية استثنائية لمسيرة امتدت ربع قرن من التميز في العمل الحكومي، بفضل الرؤية الاستشرافية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تأسيس منهجية للتميز والجودة في العمل الحكومي، ليغدو البرنامج اليوم شريكاً مؤسساً لتوحيد الجهود العالمية نحو تعزيز ثقافة التميز والكفاءة، وتنافسية الأداء. وقال إن المسيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد منذ العام 1998، رسمت خارطة طريق واضحة وصولاً إلى العالمية. (دبي- البيان)

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