حمدان بن محمد: إعداد خبراتنا الوطنية يسهم بتسريع تحقيق رؤية دبي المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس حفل تخريج 26 منتسباً من الدفعتين الأولى والثانية لـ «برنامج دبي لخبراء المستقبل» من 17 جهة حكومية في الإمارة.

وقال سموه: «شهدت اليوم تخريج كوكبة من الشباب الإماراتي المتمكن بأفضل مهارات تصميم المستقبل ضمن برنامج دبي لخبراء المستقبل... واطلعت على مجموعة من المشاريع والسيناريوهات المستقبلية التي عملوا على تطويرها باستخدام مهارات وأدوات مستقبلية مبتكرة... فخورون بهذه الطاقات الإماراتية التي ستوظف خبراتها في تطوير العمل الحكومي... مستمرون في مسيرة تصميم مستقبلنا برؤية وتوجيهات محمد بن راشد».

أولوية

وأضاف سموه: «تمكين الكوادر الوطنية بمهارات المستقبل أولوية رئيسية.. ثقتنا بقدراتهم غير محدودة.. وننتظر منهم إنجازات جديدة تضاف إلى الإنجازات المستمرة في دبي».

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «شهدت اليوم تخريج 26 منتسباً من 17 جهة حكومية ضمن برنامج دبي لخبراء المستقبل... فخورون بهذه الطاقات الإماراتية التي ستوظف خبراتها ومهاراتها في تصميم المستقبل لتطوير العمل الحكومي في دبي... مستمرون في مسيرة تصميم مستقبلنا بهمة وعزيمة شبابنا وبرؤية وتوجيهات محمد بن راشد».

حضر حفل التخريج إلى جانب سموه كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل.

مشاريع

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال حفل التخريج على مجموعة من المشاريع والسيناريوهات المستقبلية التي صممها وطورها منتسبو الدفعتين الأولى والثانية لبرنامج دبي لخبراء المستقبل، الذي يشرف عليه المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، بما في ذلك مشروع بحثي أعده 7 خريجين نجحوا بإتمام المستوى المتقدم من الدفعة الأولى للبرنامج.

ويهدف هذا المشروع المشترك إلى استشراف مستقبل 7 قطاعات حيوية بما يعزز دور جهاتهم الحكومية في رفد الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل دبي ودولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

جهود

وأشاد سمو ولي عهد دبي بجهود المشاركين في برنامج دبي لخبراء المستقبل من منتسبين ومدربين وخبراء وأكاديميين من دولة الإمارات والعالم، قائلاً: «خبرات واعدة تنضم اليوم إلى نخبة كوادرنا الوطنية الشابة المتمكنة بمهارات استشراف وتصميم المستقبل.. أفكار نوعية ونظرة مستقبلية شاملة ستخرج بالكثير من المشاريع المستقبلية التي ستعزز ريادة دبي كمركز عالمي لتصميم المستقبل».

كما استعرض منتسبو الدفعة الثانية لبرنامج دبي لخبراء المستقبل أمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 6 تقارير بحثية حول مختلف المجالات بما في ذلك: المدينة المنتجة، والمرونة في حالات الطوارئ والأزمات، والتحول الرقمي، وتمكين الحكومات، وتماسك المجتمع، ومستقبل التشريعات، بما يتماشى مع جهود المجلس التنفيذي لمجلس دبي لتطوير وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030. وعمل المنتسبون كذلك على إعداد مجموعة من السيناريوهات المستقبلية التي تواكب التغيرات المتوقعة خلال الخمسين عاماً المقبلة، بما في ذلك نجاح أحد المنتسبين بتنبؤ الإعلان عن تغيير نظام العطلة الأسبوعية وأوقات العمل في دولة الإمارات قبل الإعلان عنه رسمياً.

وبالإضافة إلى هذه المشاريع، اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مشروع طوره منتسبو برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال مراحل التدريب العملي بهدف استعراض أبرز العوامل والتوجهات والتحولات الرئيسية التي ستحدد ملامح المستقبل في دبي خلال الخمسين عاماً المقبلة في طريقها لتكون أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

37 موظفاً تدرجوا من «محلل» إلى «تنفيذي مستقبلي»

جدير بالذكر أن برنامج دبي لخبراء المستقبل يتضمن مستويين يمتد كل منهما لستة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي». ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من كل أنحاء العالم.

ويشمل المستوى الأول 5 مساقات متنوعة ضمن برنامج مكثف يتضمن محاضرات وورش عمل وتدريباً عملياً على آليات تشخيص ثقافة استشراف المستقبل، وتركز هذه المساقات على «منهجية استشراف المستقبل» لتطوير مهارات المشاركين في مجال استشراف المستقبل والقدرة على تحديد وتحليل إشارات التغيرات وأسبابها ونتائجها، و«تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبلية» لتعريفهم بمختلف الجوانب المرتبطة بعملية تخطيط السيناريوهات، و«إتقان عملية التنبؤ» لإعداد مجموعة من التصورات الاستشرافية لمجموعة من القطاعات الحيوية، و«تطبيق المستقبل على أرض الواقع» لتعريف المشاركين بأهمية تطبيق الرؤى والخطط القائمة على استشراف المستقبل في مختلف المجالات، و«سرد قصص المستقبل» لإحداث تأثير أفضل في عرض البيانات والمعلومات باستخدام أسلوب جذاب ومناسب. فيما يعمل المشاركون في المستوى المتقدم على تطوير مشاريع مستقبلية تسهم بتعزيز دور الجهات الحكومية التي يعملون فيها في تحقيق الخطط الاستراتيجية والمستقبلية في دبي.

استشراف

وبلغ عدد خريجي «برنامج دبي لخبراء المستقبل» منذ إطلاقه 37 موظفاً في 28 جهة حكومية شاركوا في 182 ساعة دراسية بإشراف 24 خبيراً عالمياً، وعملوا على إعداد 24 تقريراً بحثياً باستخدام أدوات الاستشراف الاستراتيجي، وتطوير 128 سيناريو مستقبلياً في مختلف القطاعات لدراسة أهم التحديات والتحولات المتوقعة.

ومن المقرر أن تنطلق الدفعة الثالثة للبرنامج خلال الأسابيع المقبلة، وقد استقطبت هذه الدفعة أكثر من 800 طلب للمشاركة من موظفي الإدارة العليا والمتوسطة في 37 جهة حكومية بإمارة دبي في أكثر من 20 مجالاً حيوياً متنوعاً بما ذلك قطاع الخدمات الحكومية واللوجستية والاقتصاد والتكنولوجيا والصحة والتعليم والسياحة والطيران وغيرها.

ويسهم برنامج دبي لخبراء المستقبل الذي تشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي واستشراف وتصميم المستقبل والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، وتوظيف مختلف الأدوات لتحديد الفرص المتاحة لخلق مناطق اقتصادية جديدة في دولة الإمارات في مختلف القطاعات.

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