74 حافلة مزودة بشاشات ذكية تخدم 6 خطوط داخل عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في عجمان، أن عدد أسطول مواصلات عجمان العامل حالياً 74 حافلة تخدم 6 خطوط داخل الإمارة، إضافة إلى خطوط خارجية، منها الشارقة ودبي ورأس الخيمة، وسيتم تحديث خطوط أخرى قريباً، كما أن عدد السائقين العاملين بأسطول المؤسسة يتجاوز 90 سائقاً تم اختيارهم بعناية، وأغلب الحافلات تم تزويدها بشاشات إلكترونية ذكية تعرض تفاصيل الرحلة وخاصية التنبيه الصوتي للإيقاف خصوصاً بالنسبة لأصحاب الهمم والذين تقدم لهم خدمة النقل مجاناً، كما تقدم مؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بالإمارة خصومات للطلبة تصل لـ 30 % حال استخدامهم وسائل النقل العام.

تطوير

وقال إن المؤسسة بدأت في تطبيق دفع التذاكر عن طريق بطاقات «مسار»، وتم تطوير تلك المنظومة والبدء في المرحلة الثانية بخصوص الدفع، فهي بطاقات ذكية لأن كل البيانات لا تسجل في البطاقة نفسها، بل في خوادم متوافرة في الهيئة وتعتبر فريدة على مستوى الشرق الأوسط، وسيتم تطوير بطاقة جديدة حتى نتيح للعميل كل وسائل الدفع الممكنة سواء أكانت بطاقات أم عن طريق الهاتف المتحرك، لافتاً إلى أن تلك البطاقات ستوفر بيانات عن العميل والمركبات والحافلات التي تخدم إمارة عجمان، ما يمكن العميل من متابعة رحلة الحافلة وصولها وانطلاقها، وذلك عبر شاشات إلكترونية مزودة بأحدث المواصفات.

ربط

أوضح سامي الجلاف أن مؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في عجمان تعمل على تكامل وسائل النقل وربط الإمارة بوجهات خارجية، منها ما بين المدن في مختلف مناطق الدولة وما بين دول مجلس الخليج العربي، حيث تم إنشاء محطة نقل ركاب برية على شارع الشيخ محمد بن زايد تتضمن مجموعة من شركات النقل البري في بيئة متكاملة الخدمات.

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