صقر غباش يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع بولندا

المصدر: أبوظبي- البيان

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بحث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي- خلال اتصال هاتفي- مع توماس باول غرودزكي رئيس مجلس الشيوخ البولندي التعاون الثنائي، وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات، بما يعزز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وقال معالي صقر غباش: إن العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي بدأت في العام 1988، قد نمت بصورة كبيرة، وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي في سياق التعاون الاقتصادي، مشيراً إلى أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى جمهورية بولندا في عام 2015، كان لها الأثر الكبير، حيث نتج عنها توسيع آفاق التعاون الثنائي، لا سيما في القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن هذه الزيارة أسهمت في دفع العلاقات إلى مستويات أعلى.

وأكد حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها.

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