قائد شرطة أبوظبي يفتتح مراكز تدريب الجوجيتسو والدفاع التكتيكي

المصدر: أبوظبي - وام

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افتتح اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، مراكز تدريب الجوجيتسو والدفاع التكتيكي في إمارة أبوظبي والتي تم تجهيزها وفقاً لأفضل المستويات العالمية.

وأكد المزروعي اهتمام القيادة الرشيدة بتحفيز الكوادر الوطنية على رفع مهاراتها وإمكاناتها في الجوجيتسو والدفاع التكتيكي، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على تحقيق الأولوية الاستراتيجية في جاهزية وحماية الإمارة، وتعزيز مكتسباتها وإنجازاتها الأمنية كواحدة من أفضل مدن العالم أمنا وأماناً.

وأوضح أن افتتاح هذه المنشآت ووفق أفضل التجهيزات سيسهم في تعزيز الجهود من خلال الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري، وجودة الحياة في بيئة العمل.

وتجول المزروعي في المراكز الجديدة واطلع على التجهيزات وجهود مركز التربية الرياضية الشرطية في تدريب المنتسبين وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وحثهم على الانتظام في التدريبات ورفع اللياقة البدنية، بما يحقق التطلعات في تحقيق أهداف منظومة تدريب الجوجيتسو والدفاع التكتيكي.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية جاهزية شرطة أبوظبي في تدريب وتطوير مهارات الدفاع عن النفس بفعالية لرجال الشرطة والأمن، بما يعزز جهودهم وإسهاماتهم الريادية في مكافحة الجريمة وبث الأمن والأمان والطمأنينة في المجتمع.

وأشار إلى توجه شرطة أبوظبي في إكساب منتسبيها مجموعة من الفنون القتالية ومهارات الدفاع عن النفس بشكل عام ومهارات رياضة الجوجيتسو والدفاع التكتيكي بشكل خاص.

وذكر أن مراكز التدريب الجديدة ستسهم بدور كبير في عملية الإعداد البدني في ضوء المستجدات التدريبية الحديثة، وترسيخ القيم الأساسية للجوجيتسو (الاحترام - الالتزام - الانضباط - التصميم - الروح الرياضية)، وتحقيق نمط حياة متوازن، من خلال تحسين الجانب البدني والذهني والصحة العامة وبناء المهارات.

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