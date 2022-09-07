بحث تدعيم العلاقات بين «حكماء المسلمين» و«الأوقاف» المغربية

المصدر: وام

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أكَّد وزير الأوقاف والشئون الإسلامية المغربي د. أحمد التوفيق، أن المملكة المغربية تقود جهودًا كبيرة في تأهيل وتكوين العلماء، وبخاصة في القارة الإفريقية.

وأشار خلال لقائه الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين محمد عبد السلام إلى حرص المغرب الدائم على دعم قضايا الأمة الإسلامية، مؤكدًا على أهميَّة الدور الذي يمكن أن يقوم به العلماء في نشر صحيح الدين وتزكية نفوس الناس، وتفكيك الفكر المتطرف، وخدمة قضايا الأمة، مشيدًا بجهود مجلس حكماء المسلمين في هذا الصدد.

من جانبه، أشاد الأمين العام لمجلس حكماء بما لمسه من جهود على أرض الواقع لوزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية بالمملكة في تأهيل وتكوين العلماء الأفارقة، منوهًا بأهمية الدور الذي تقوم به "مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة".

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