مسؤولون يشيدون بدور برنامج دبي للتميز الحكومي

المصدر: البيان

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أكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وأول رئيس لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رسخ التميز الحكومي كقيمة وطنية أساسية لتعزيز حياة الإنسان، وأصبحت رؤيته للتميز مصدر إلهام للكثير من الحكومات التي تسعى لتعزيز تنافسيتها.

وقال معاليه: "إن برنامج التميز الحكومي ليس مشروعاً حكومياً له خط نهاية وإنما هو ثقافة مؤسسية ورحلة مستمرة من التطوير والبحث عن أفضل وأسهل وأسرع الطرق لتحسين الخدمات والارتقاء بالقدرات وترسيخ الكفاءة في استخدام الموارد".

وأكد معاليه: "إن دولة الإمارات رسخت موقعها كمركز عالمي لاستشراف واستدامة المستقبل، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرات الحكومية، وتعزيز الجاهزية والاستباقية في مختلف المجالات الحيوية".

دبي هي التميز والإبداع

بدوره، أكد سعادة أحمد بن بيات، الأمين العام السابق للمجلس التنفيذي لإمارة دبي الرئيس السابق لبرنامج دبي للتميز الحكومي، أن الابتكار في العمل الحكومي هو المحرك لقاطرة المستقبل، واسم الإمارات ودبي يقترن دائماً بالتميز والإبداع في العمل، وقال: "نجح البرنامج في تحسين الجوانب الإدارية للعمل في الجهات الحكومية بدبي، وساهم في حدوث نقلات نوعية في أداء ومستوى تقديم الخدمات، وصولاً إلى مستوى التطور الذي نشهده اليوم في دبي مع امتلاكها مؤسسات حكومية ذات طابع عالمي".

أساس صلب للكفاءة والمرونة

كما أشاد سعادة عبدالله الشيباني، الأمين العام السابق والرئيس السابق لبرنامج دبي للتميز الحكومي، بدور البرنامج في وضع أساس صلب لمنظومة متميزة أثبتت كفاءتها ومرونتها على مدار السنين، وقال: " أثبتت حكومة دبي خلال الأعوام الماضية كفاءتها ومرونتها في التعامل مع المتغيرات من حولنا، وتتفرد تجربتها في خلق فرص جديدة دائماً من أية تحديات ومتغيرات، ولعل التجربة الأخيرة للتعامل الناجح مع تداعيات جائحة كوفيد– 19 أكبر دليل لتميز حكومة دبي في تفعيل وابتكار منهجيات وآليات جديدة أكدت استمرارية الأعمال بكل كفاءة ومرونة، وهذا يوكد على نهج التميز والريادة والابتكار الذي أرساه برنامج دبي للتميز الحكومي للمضي قدماً نحو المستقبل".

قيمة وطنية لتعزيز حياة الإنسان

بدوره قال الدكتور أحمد النصيرات، المنسق العام السابق لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: "بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حققت مسيرة التميز الحكومي في دبي نجاحات غير مسبوقة".

وأضاف "التميز الحكومي في دبي قيمة وطنية رسختها القيادة لتعزيز حياة الإنسان، حيث ساهم برنامج دبي للتميز الحكومي، أول برنامج حكومي متكامل في العالم، في إحداث تغيير جذري في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية المطبقة في القطاع الحكومي، وتم ذلك بفضل تعاون الجهات الحكومية مع إدارة البرنامج في تطبيق معايير نماذج التميّز المؤسسي والوظيفي والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأدائها وخدماتها".

تحقيق خطة دبي

من جهتها، قالت عائشة عبدالله ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "يعد برنامج دبي للتميز الحكومي أحد أهم الأدوات التي تحقق غايات وأهداف استراتيجيات وخطط إمارة دبي، وذلك من خلال منظومة متكاملة تقيس أداء الجهات وتعزز من ريادة الجهاز الحكومي في مختلف القطاعات الاستراتيجية الحيوية، ولقد كان إضافة فئة من ضمن فئات البرنامج لتقييم أداء الجهات الحكومية في تطبيق استراتيجية دبي الأثر المباشر في تحقيق المستهدفات المنشودة، مما رسخ المكانة المتفردة لحكومة دبي عالمياً".

تحسين مستمر للخدمات

كما أكدت إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن برنامج دبي للتميز الحكومي وعلى مدى السنوات الماضية أثر بشكل أساسي في تحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية، وقالت: "يصب العمل المتكامل بين مركز نموذج دبي وبرنامج دبي للتميز الحكومي في الارتقاء بالعمل الحكومي الهادف لتيسير حياة الناس، ولدينا خططاً مشتركة في الاستمرار في تطوير منهاجياتنا لما يحقق ريادة دبي العالمية".

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