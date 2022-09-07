«الداخلية» وجامعة الشارقة تطلقان برنامج الدبلوم المهني في إدارة المؤتمرات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أطلقت وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة للعلاقات والمراسم، وبالتعاون مع جامعة الشارقة، برنامج الدبلوم المهني في إدارة المؤتمرات والمعارض، والذي سيبدأ تنفيذه في الـ 19 من الشهر الجاري، وبعدد ساعات يبلغ 110 ساعات. وأعلن عن إطلاق الدبلوم، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس، بمقر الجامعة، بحضور الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والعميد محمد الشامسي مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية.

ويهدف الدبلوم إلى إدارة ونجاح استضافة المؤتمرات والمعارض، وكيفية التخطيط وتحديد الموازنة والترويج للحدث، والتعرف إلى أسس تنظيم الأنشطة والفعاليات، واكتساب مهارات البروتوكول والمراسم والزيارات والمعارض، حيث يشمل البرنامج 26 متدرباً من كافة القطاعات الشرطية بوزارة الداخلية.

مكانة

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، على حرص جامعة الشارقة المستمر على التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات في الدولة، بما يضمن خدمة الأفراد والمجتمع، وذلك وفقاً لتوجيهات ورعاية ودعم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة.

مؤكداً على مكانة جامعة الشارقة المتقدمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، طبقاً لأحدث التصنيفات من المنظمات العالمية المتخصصة بتقييم الجامعات على المستوى العالمي، وتقدمها في مختلف المجالات العلمية، ومنها:

الطب والعلوم الصحية، والحوسبة والمعلوماتية، إلى جانب دعمها المستمر لمجال البحث العلمي، لافتاً إلى أن البرنامج سوف يبدأ تنفيذه في الـ 19 من الجاري، وينتهي في الـ 25 من نوفمبر المقبل، ويكون من الـ 9 صباحاً وحتى الـ 2 ظهراً، في قاعات الجامعة.

نواة

ومن جانبه، أكد العميد محمد أحمد الشامسي، أن البرنامج سيكون النواة الثانية للعديد من البرامج التدريبية المتخصصة مستقبلاً، حيث يأتي التعاون بتوجيهات من القيادة الشرطية، بتكوين الشراكات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، ومنها جامعة الشارقة، والتي استطاعت، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، أن تحتل مكانة متقدمة بين مصاف الجامعات العالمية.

حيث تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في ابتكار واستخدام الطرق والأدوات التكنولوجية الحديثة في مجال التعليم والتعلم، ويلتحق بهذا الدبلوم عدد من المنتسبين، يمثلون مختلف القطاعات في وزارة الداخلية.

6 أشهر

ومن جانبه، أكد الدكتور راضي محسن الزبيدي مدير مركز التعليم المستمر والتطوير بجامعة الشارقة لـ «البيان»، أن برنامج الدبلوم المهني في إدارة المؤتمرات والمعارض، جرى العمل على إعداده في الجامعة لـ 6 أشهر، حتى نحضر المحاور والمواد الرئيسة للبرنامج، الذي سوف يكون حضورياً يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع بجامعة الشارقة.

مبيناً أن 50 % من الدرجات للبرنامج، ستكون للبحث العلمي، حيث إن هناك بحثاً علمياً لكل مشارك، يجب أن يقدمه ويشرف عليه أساتذة الجامعة، كما أن البرنامج يتكون من محورين، هما محور المؤتمرات، والذي يتضمن 8 محاور، ومحور المعارض وكيفية اختيارها.

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