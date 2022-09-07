إسعاد شرطة دبي: 20 منحة دراسية كاملة للمتفوقين من أبناء حاملي البطاقة

المصدر: البيان

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أعلنت منى محمد العامري، المدير العام لمركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي، تخصيص 20 منحة دراسية للمتفوقين في الثانوية العامة من أبناء حاملي بطاقة إسعاد، بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليون و500 ألف درهم، بالإضافة إلى تقديم خصم بنسبة 30 % لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك على برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال الذي تقدمه كلية "اي آم تي دبي" المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة.

جاء ذلك أثناء توقيع مذكرة التعاون بين الطرفين في نادي ضباط شرطة دبي، حيث وقعها عن طرف مركز بطاقة إسعاد، السيدة منى العامري، مدير عام المركز، والدكتور تارابدا جوش، مدير معهد تكنولوجيا إدارة الأعمال بدبي، بحضور العقيد مسعود الحماد، نائب مدير مركز بطاقة إسعاد، والسيد زكريا سيف، رئيس قطاع التعليم في المركز، والسيد خالد الرضوان، رئيس قسم التسويق والتسجيل في كلية "اي آم تي دبي"



وقالت العامري: إن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مركز بطاقة إسعاد لتمكين الطلبة من مواصلة دراستهم الجامعية في مختلف الكليات والمعاهد الدراسية داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أنه يمكن للطلبة المتفوقين من حاملي بطاقة إسعاد التقدم للحصول على المنح الدراسية من خلال إرسال شهادات الثانوية العامة، ومتطلب اللغة الإنجليزية ( أيليتس 5، توفل 500، إمسات 1100) بالإضافة إلى صور عن وثائقهم الشخصية إلى إيميل مركز بطاقة إسعاد

esaad@dubaipolice.gov.ae ، بحد أقصى تاريخ 15/0/ 2022م حيث ستكون هناك لجنة لاختيار الطلبة الحاصلين على أعلى نسبة نجاح في الثانوية العامة هذا العام.

من جانبه، أكد السيد زكريا سيف، أن المنح الدراسية المقدمة من كلية "اي إم تي دبي" تتضمن شروطاً عدة، من بينها أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة لا تقل عن 90% في الثانوية العامة، وأن يحافظ على معدل تراكمي 3.25 طوال سنوات الدراسة، داعياً للاستفادة من العروض و الخصومات التي توفرها بطاقة إسعاد لدى المؤسسات التعليمية، والتي يصل عددها إلى 258 مؤسسة في مختلف إمارات الدولة.

وتنص المذكرة على أن تتعهد كلية "اي إم تي دبي" بتقديم المنح الدراسية والخصم المتفق عليه لحاملي بطاقة إسعاد، بينما يتولى مركز بطاقة إسعاد الإعلان والترويج للعرض عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به، وعبر منصات إسعاد الإعلانية، والمواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال عرض الكلية عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي بطاقة "إسعاد".

ويحتاج الطلبة إلى تقديم بطاقة إسعاد الخاصة بهم للاستفادة من هذه العروض. كما لا يمكن الجمع بين هذا الخصم وأي عروض وبرامج منح دراسية مستمرة في الكلية، حيث سيتم تطبيق جميع الخصومات في إجمالي صافي الرسوم الدراسية للطالب.

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