طرق دبي تطرح 90 رقماً مميزاً في مزادها العلني 110

المصدر: البيان

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تطرح هيئة الطرق والمواصلات (90) رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي للوحات المركبات المميزة من الفئات (K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان السوبر (AA13) و(U70) في مزادها العلني (110).

سَيُقامُ المزاد يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022 في فندق جراند حياة بدبي الساعة 4:30 عصرا. وسيبدأ التسجيل في هذا المزاد العلني يوم الاثنين 12 سبتمبر.

كما يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحا في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهرا.

وفي إطار سلامة الجميع والحفاظ على الصحة العامة، تؤكّد الهيئة للمشاركين أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني بالتعاون مع إدارة الفندق، وتناشد الهيئة في الوقت نفسه جميع الراغبين بالمشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات، كما هو متّبع في عموم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق (دبي درايف).

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