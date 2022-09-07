مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يختبر مشروع «تحليل الشبكة الذكية»

المصدر: البيان

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يختبر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مشروع "تحليل الشبكة الذكية" القائم على نتائج قياس التيار والجهد الكهربائي في محطات الكهرباء الرئيسية، للتنبؤ واكتشاف أعطال شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط قبل وقوعها، بما يتيح للهيئة إجراء الصيانة الاستباقية والوقائية اللازمة لضمان استمرارية الإمدادات وفق أعلى معايير الاعتمادية والمرونة والموثوقية والتوافرية. ويقوم المركز أيضاً باختبار منصة " dInsight" التي توفر تحليلات بصرية قوية وشاملة حول الشبكة والأحمال والإمدادات.

ولفت معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى الدور الجوهري الذي يؤديه مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة في تطوير أنظمة وبرامج وحلول مستدامة وفعالة واستباقية للتحديات التي تواجه مختلف قطاعات الهيئة، لضمان مواصلة التحسين المستمر لعمليات الهيئة الأساسية بالاعتماد على البحوث والابتكار، وترسيخ مكانة الهيئة الريادية العالمية وتحقيق رؤيتها في أن تصبح مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

وأضاف معاليه: "يدعم مركز البحوث والتطوير ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية جهود الهيئة لاستشراف المستقبل، وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وابتكار التقنيات الإحلالية التي تعمل على توفير خدمات عالمية المستوى تعزز جودة الحياة في دبي. كما يدعم المركز الخطط والاستراتيجيات الوطنية بما في ذلك مبادرة "دبي 10X" التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات. ويهدف المركز إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للبحوث والتنمية في مجال الطاقة الشمسية، والشبكات الذكية، وكفاءة الطاقة والمياه، وبناء القدرات في هذه القطاعات لتمكين دبي من تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الإمارة."

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: "يتعاون مركز البحوث والتطوير مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز الاستدامة في إمدادات الطاقة، وتنويع مصادر الطاقة، وخلق بيئة عمل تشجع على الابتكار من خلال إنشاء منصة للإبداع والابتكار في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وتدريب الكوادر الوطنية."

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