«الإمارات للدراسات» يبتعث 11 باحثاً لاستكمال الدراسات العليا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، عن ابتعاث 11 باحثاً ضمن تدشين المرحلة الثانية «المتوسطة» من برنامج «الباحث الاستراتيجي» للحصول على درجة الماجستير من كبرى الجامعات العالمية والمحلية في مجالات تخصصاتهم، والاستمرار في تأهيل بقية الباحثين إلى حين ابتعاثهم للدراسات العليا.

يأتي ذلك من خلال باقة منتقاة من الدورات والبرامج البحثية المتقدمة في إطار إعداد المركز لكوادر إماراتية رفيعة المستوى قادرة على التحليل العلمي للأحداث والتطورات المحلية والإقليمية والدولية في مختلف المجالات الاستراتيجية، وتعزيز القدرات والكفاءات المواطنة العاملة في المركز، ورفد المجتمع بنخبة من المحللين الاستراتيجيين المواطنين في القطاعات والتخصصات البحثية المختلفة.

إلى ذلك استقبل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى من برنامج «الباحث الاستراتيجي»، الذي يستهدف بناء القدرات الأساسية للباحث الاستراتيجي، من خلال صقل مهاراته، وتنمية قدراته التحليلية المتخصصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والإعلامية.

وتضم هذه الدفعة مجموعة من الباحثين المساعدين من موظفي المركز، ومجموعة من منتسبي جهات ومؤسسات وطنية عدة، وذلك في إطار مساعيه الرامية إلى إعداد نخبة إماراتية مسلحة بفكر استراتيجي ورؤية شمولية، وضمن توجهاته الخاصة بتنمية معارف الكوادر المواطنة، ومهاراتها.

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