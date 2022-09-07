انطلاق هاكاثون «ناسا» لتطبيقات الفضاء في الإمارات أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء في الإمارات يومي 1 و2 أكتوبر المقبل، والذي تنظمه المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE وبالتعاون مع الشركاء الرئيسين وهم جامعة دبي وجامعة الإمارات، ويقام الحدث في 6 إمارات وهي دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وعجمان.

ومن المقرر أن يشهد سبتمبر الجاري عدداً من الأنشطة الداعمة للفرق المشاركة من مختلف الإمارات، إذ ستتضمن إقامة معسكر تدريبي يشمل عدداً من ورش العمل والدورات التدريبية المرتبطة بالتحديات المطروحة في هاكاثون بالإضافة إلى أنشطة صقل المهارات مثل صوغ الأفكار وطرائق عرضها، تليها مرحلة انتهاء التسجيل للفرق المشاركة وذلك مساء الثاني من أكتوبر عبر الرابط الإلكتروني:

https:/‏‏‏‏‏‏‏/‏‏‏‏‏‏‏2022.spaceappschallenge.org/‏‏‏‏‏‏‏locations/‏‏‏‏‏‏‏dubai/‏‏‏‏‏‏‏event .

هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء الدولية، والذي يخصص صفحة للتسجيل والمعلومات خاصة بكل دولة، على أن يتم إعلان الفرق المتأهلة للتحكيم الدولي بحلول يوم 10 أكتوبر والاستعداد للمشاركة في الحدث العالمي للتحكيم.

وأكد الأستاذ الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أهمية استضافة دولة الإمارات هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء، وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات ترتبط بالتحديات المطروحة في هذا المجال والتي تسهم في صقل مهارات الطلبة والشباب، وتأتي في إطار ما أنجزته الدولة من نجاحات متعددة في مجالات علوم الأرض والفضاء.

وأشار إلى أن ما حققته الإمارات من إنجازات في هذه المجالات يأتي في إطار استراتيجية الدولة في مجال الابتكار والتي أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 2014 والتي تهدف إلى تحقيق الابتكار في سبعة قطاعات ويعد قطاع الفضاء أحد أهم هذه القطاعات، وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحقيقاً لأهداف هذه الاستراتيجية اهتمت القيادة السياسية الحكيمة بالأفكار الابتكارية لترتقي بجودة الحياة للمجتمع الإماراتي والمجتمع الإنساني والتي ترتكز على عناصر رئيسة للابتكار وأهمها رأس المال البشري، والمعرفة والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والبنية التحتية، والبيئة التنافسية، والمؤسسات والبيئة التنظيمية، والمنتجات والخدمات الابتكارية.

تأهيل

وقال المهندس محمد عبود الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE: «نسعى من تنظيم هاكاثون العام الثالث على التوالي إلى الإسهام الفعال في بناء مجتمع متكامل في علوم الفضاء، يتوافق مع اتجاه الإمارات لدعم التوجهات الاستراتيجية لسياسة علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتأهيل كوادر إماراتية وتطوير شركات وطنية تسهم في نمو القطاع»، موضحاً أن الكوادر الإماراتية استطاعت في هاكاثون العام الماضي أن تتأهل وتصل إلى مرحلة التحكيم الدولي في خطوة تعكس صواب الرؤية وأننا نسير على الطريق الصحيح.

إنجازات

تأتي استضافة دولة الإمارات الحدث للعام الثالث على التوالي تماشياً مع الجهود المبذولة من الدولة في ترسيخ ركائز علوم الفضاء واستناداً إلى ما تم من إنجازات لدعم مسيرة العطاء في مجال علوم الأرض والفضاء مثل مشروع مسبار الأمل واتفاقية إرسال أول رائد فضاء عربي لمهمة طويلة تمتد 180 يوماً لمحطة الفضاء الدولية.

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