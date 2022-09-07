سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام تزور مدرسة خولة بنت الأزور

المصدر: أبوظبي - وام

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زارت جاكلين أونيل سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن أمس، مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية على هامش حضورها المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وينطلق غداً في أبوظبي.

وكان في استقبالها العميد الركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، وجرى خلال اللقاء بحث جهود الإمارات لتمكين المرأة في المجال الدفاعي ودور المرأة الإماراتية في المجال الأمني والدفاعي والمهام الإنسانية ومهام حفظ السلام.

واطلعت سفيرة كندا لشؤون المرأة والسلام والأمن على برنامج التدريب لمجموعة من النساء من الدول العربية وآسيا وأفريقيا على حفظ السلام وفق مذكرة تفاهم تم توقيعها بالشراكة مع الاتحاد النسائي العام وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وشهدت الزيارة تقديم إيجاز عن مركز تدريب مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية التي تعد أول مدرسة عسكرية لتدريب الإناث في الدولة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتي كانت عنواناً لبدء القوات المسلحة تدريب الإناث ضمن كوادرها وتأسست في شهر أغسطس عام 1990 بناء على توجيهات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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