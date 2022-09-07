انطلاق النسخة 3 من سلسلة «الأمن السيبراني والابتكار» بدبي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة فعاليات «الأمن السيبراني والابتكار» في دبي، والتي تستمر حتى يوم غد بهدف مناقشة أبرز التحديات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات الفعالة لإنشاء مجتمع آمن عبر الإنترنت، برعاية مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويشارك في المنتدى الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، وسلطان العويس رئيس الشؤون الرقمية بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وأوليسيوس تشيانغ، كبير مسؤولي الأمن السيبراني في هواوي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاكوب ماثيو، رئيس قسم تقنية المعلومات بحكومة أبوظبي، وعدد من أبرز خبراء الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة.

25 جلسة

ويتضمن المنتدى جلسات عمل بمشاركة 35 خبيراً في قطاع الأمن السيبراني وحضور أكثر من مائتي من المهتمين بالاقتصاد الرقمي، يسلطون خلالها الضوء خلال 25 جلسة على آخر الابتكارات ومناقشة الإجراءات التي تتخذها المؤسسات الحكومية والخاصة لصد الهجمات الإلكترونية، كما تتضمن المناقشات سبل تطوير البنى التحتية المعلوماتية وتوسيع نطاقها وتحسينها في عالم الإنترنت دائم التطور.

حلول

وأوضح الدكتور محمد أرحمة الشحي، أخصائي أول أمن المعلومات بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لـ«وام»، أن المشاركة بالمنتدى تأتي لتبادل الحلول والأفكار بين المختصين ومواكبة تلك التحديات، للوصول إلى عملية الحفاظ على الأمن الذاتي وكيفية الحفاظ على البيانات والمعلومات، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات تولي الملف أولوية قصوى كونها سباقة في هذا القطاع.

وبدوره اعتبر ألويسيوس شيانغ مسؤول الأمن السيبراني في شركة هواوي بالإمارات، أن منتدى الأمن السيبراني والابتكار بمثابة منصة مناسبة ومهمة للتواصل مع المعنيين بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم النصائح والرسائل السليمة حول موضوع الأمن السيبراني.

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