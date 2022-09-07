تشيلي تعرض حلولها للطاقة المتجددة في «ويتيكس»

المصدر: (دبي - البيان )

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تستعرض دولة تشيلي، خلال معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022، أحدث التطورات في استخدام الطاقة المتجددة، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، والحلول المتاحة لمواجهة التغير المناخي

وبدأت تشيلي مسيرة حافلة للاستفادة من الموارد المتاحة في أراضيها المتنوعة والتي تمتد بطول 4300 كيلو متر، بما في ذلك الرياح القوية في تييرا ديل فويغو في الجنوب وأكبر إشعاع شمسي على كوكب الأرض في صحراء أتاكاما في الشمال. وسيتم عرض هذه الحلول في الجناح التشيلي المشارك في الدورة الـ 24 من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية.

وفي عام 2021، شاركت 3 شركات تشيلية ضمن البعثة التجارية الأولى لبحث واستكشاف سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرض التزام تشيلي باستخدام الطاقات المتجددة غير التقليدية «التي كانت قدرتها الإنتاجية بالفعل خلال ذلك العام 11400 ميجاوات، بزيادة قدرها 9% عن عام 2010»، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.

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