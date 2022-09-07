152 ألف طلب للاستفادة من علاوات بدل التضخم

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تلقت وزارة تنمية المجتمع 152215 طلباً للاستفادة من علاوات بدل التضخم ضمن «برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل» وذلك منذ فتح باب التسجيل في 5 يوليو الماضي وفقاً لموقعها الإلكتروني.

وأتاحت الوزارة التقدم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم، وأشارت الوزارة إلى أن آلية التقدم لطلب المساعدة الاجتماعية والاستفسارات المتعلقة بالدعم ستتم في الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لوزارة تنمية المجتمع www.mocd.gov.ae والتسجيل باستخدام الهوية الرقمية أو التسجيل بالهوية الإماراتية، محددة شروط الاستحقاق والفئات التي تشملها وتتضمن، أن تكون الأسرة التي أحد أفرادها «الزوج أو الزوجة أو كلاهما» يعمل في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي، أو القطاع الخاص ومؤمناً عليه في أنظمة التقاعد بالدولة، ومجموع دخلهما أقل من 25 ألف درهم شهرياً، والمتقاعدون ممن يقل مجموع دخل الأسرة عن 25 ألف درهم شهرياً، والمطلقات والأرامل الحاضنات للأبناء دون سن 21 عاماً ويقل إجمالي دخلهن عن 25 ألفاً، وفئة كبار المواطنين «غير المتزوج/‏‏ المطلق/‏‏ الأرمل» ويقل إجمالي دخلهم عن 25 ألفاً، والمطلقات والأرامل فوق سن الـ45 ويقل إجمالي دخلهن عن 25 ألفاً.

رسالة نصية

ويمكن تسلم علاوات بدل التضخم «المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء» بعد الموافقة على الطلب وتلقي صاحبه رسالة نصية بتفاصيل الدعم وآلية الانتفاع منه وتشمل قنوات الحصول على علاوة الوقود محطات الوقود التابعة لشركة أدنوك للتوزيع المنتشرة في جميع إمارات الدولة، فيما يمكن الاستفادة من علاوة المواد الغذائية عبر جميع منافذ بيع السلع والمواد الغذائية لمجموعة اللولو المتوافرة في الدولة، أما علاوة الكهرباء والماء فتكون عبر قنوات تزويد خدمة الكهرباء والماء.

بالأرقام

تعادل علاوة المواد الغذائية 75 % من قيمة التضخم في أسعار الغذاء، فيما تصل علاوة الكهرباء والماء إلى 50 % دعماً شهرياً لاستهلاك أقل من 4000 كيلووات مع دعم شهري للمياه بقيمة 50 % لاستهلاك أقل من 26 ألف غالون شهرياً، وعلاوة الوقود بدعم شهري بقيمة 85 % من زيادة سعر الوقود على 2.1 درهم للتر، فيما أعلنت الوزارة في أغسطس الماضي أن عدد المستفيدين من علاوات بدل التضخم بلغ 47,300 أسرة بالدولة، وتعمل الوزارة بشكل متواصل وفعال لإيصال الدعم للمستحقين كافة.

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