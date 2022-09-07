«الاتحادية للموارد البشرية» تقدم 1660 استشارة قانونية

المصدر: (دبي - وام )

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استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في النصف الأول من العام الجاري 1660 استفساراً قانونياً عن سياسات وتشريعات وقوانين الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية وذلك عبر 6 قنوات خصصتها الهيئة لهذا الغرض.

وأوضحت أن فريق الاستشارات القانونية رد في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري على 1660 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها والجهات المحلية والخاصة والجمهور بشأن سياسات وأنظمة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

وذكرت أن 88 % من الاستشارات القانونية الواردة إلى الهيئة كانت من مسؤولي وموظفي الوزارات والجهات الاتحادية بواقع 1460 استفساراً في حين أن الاستفسارات المتبقية وردت من جهات حكومية محلية ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين.

ولفتت الهيئة إلى أن 87 % من الاستشارات القانونية وردت إليها عبر نظام «إسعاد المتعاملين» الذي دشنته في عام 2019 ويضم 8 خدمات رئيسة و11 خدمة فرعية تخدم الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص كافة والجمهور ويعد بوابة إلكترونية متكاملة تقدم عبرها الهيئة الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية في ما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية في مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

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