منصة «ملفي» تربط مليار سجل طبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت «ملفي»؛ أول منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة – أبوظبي، إنجازاً لافتاً بربطها لمليار سجل طبي من 7 ملايين مريض في أبوظبي خلال ثلاث سنوات ونصف السنة فقط.

وتربط منصة «ملفي» الآن نحو 100% من المنشآت الصحية في أبوظبي مع أكثر من 47 ألف مستخدم مصرح له (من أطباء وممرضين ومساعدين طبيين) في 2347 من مؤسسات الرعاية الصحية العامة والخاصة في جميع أنحاء الإمارة.

وتعليقاً على تحقيق هذا الإنجاز، قال روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «ملفي»: «أرست حكومة أبوظبي خططاً طموحة للارتقاء بمكانتها في صدارة التحول الرقمي، إذ سرعان ما أدركت أهمية ربط منشآت الرعاية الصحية والدمج المبكر للتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء».

وأضاف: «خلال فترة وجيزة لا تتعدى ثلاث سنوات ونصف السنة، أثبتت «ملفي» جدارتها باعتبارها إحدى أبرز ركائز التحول الرقمي لمنظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، وهذا الإنجاز الذي حققناه يدعم مهمتنا المتمثلة في ضمان التبادل الآمن والمضمون للمعلومات الصحية للمرضى لتعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية ونتائج المرضى على صعيد الإمارة».

وتجدر الإشارة إلى أن منصة «ملفي» قامت في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «ملف عوامل الخطورة الطبية للمريض» كخاصية جديدة تتيح لجميع الأطباء المصرح لهم بالوصول إلى المنصة إمكانية التنبؤ المستقبلي بمخاطر إصابة الفرد بأمراض مزمنة معينة أو إمكانية تعرضه لطارئ صحي خطير بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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